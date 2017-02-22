Седаны до 1 500 000 рублей — лидеры продаж в 2016 году

Ценовой диапазон для автомобилей, участвующих в этом обзоре, установлен в пределах от 1 000 000 до 1 500 000 рублей. Тип кузова — исключительно столь любимый в России седан. В означенный сегмент в основном попали автомобили среднего класса, однако бессменный лидер — из «бизнеса».
Toyota Camry, от 1 407 000 рублей
Уникальное сочетание цены, качества и оснащенности позволяют «японцу» не только лидировать в этом сегменте, но и опережать по объему продаж откровенных «бюджетников» вроде LADA Kalina или KIA cee'd. Цена на базовый автомобиль заметно подросла — полгода назад он стоил 1 364 000 рублей, год — 1 295 000 рублей. Но в России покупают все-таки не самую бедную версию, предпочитая Элеганс Плюс с 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. о четырех цилиндрах и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Ее цена куда выше — 1 676 000 рублей, что на 41 тысячу больше, чем летом.
KIA Optima, от 1 159 900 рублей
На второе место пробился седан Optima нового поколения, оттеснив с него Hyundai i40. Машина получилась весьма удачной как внешне, так и в плане обустройства салона, отделанного качественно и со вкусом. По своим потребительским характеристикам она вполне достойна конкурировать с лидером рейтинга Camry, хотя по факту ее продажи в четыре с половиной раза ниже. Базовая версия 2017 года производства стоит 1 159 900 рублей — то есть, на 75 тысяч больше, чем в июле. Лучше всего по-прежнему распродается более «навороченная» комплектация GT-line, вооруженная 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 188 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Выложить за такую «Оптиму» придется 1 659 900 рублей — она подорожала меньше чем базовая, всего на 55 тысяч.
Hyundai i40, от 1 124 000 рублей
Со второго места «кореец» отступил на третье, уступив KIA Optima по объему продаж за 2016 год всего каких-то 502 машины. Минимальная цена седана среднего класса составляет ныне 1 124 000 рублей, хотя еще полгода назад самую дешевую версию можно было приобрести за 1 099 000 целковых. Охотнее всего в России берут комплектацию Active с двухлитровым двигателем и шестидиапазонным «автоматом» за 1 314 000 рублей — по сравнению с июльской цена выросла на 45 тысяч. Совсем немного ей уступает Comfort, который несколько дешевле, но и оборудован победнее. Его цена — 1 259 000 за версию с автоматической коробкой. Полгода назад он стоил 1 209 000 «деревянных».
Mazda6, от 1 324 000 рублей
Четвертое место этому замечательному автомобилю досталось из-за его невменяемой цены. За самую дешевую «шестерку» придется выложить 1 324 000 рублей — на 120 тысяч больше, чем в середине минувшего лета. Неудивительно, что продажи, Но стильный автомобиль с броским и в то де время гармоничным дизайном по-прежнему привлекает многих, хотя по сравнению с 2015 годом продажи и упали на 23%. Но японцев, похоже, такой результат вполне устраивает, ибо они не предпринимают никаких попыток стимулировать спрос. Самыми популярными версиями оказались Active и Supreme Plus, разошедшиеся примерно равным тиражом. За первую просят 1 385 000 рублей, за вторую, вооруженную 2,5-литровым мотором, — 1 744 600 целковых, что на 90 тысяч дороже, чем в июле.
Ford Mondeo, 1 350 000 рублей
Замыкает пятерку самых популярных седанов средней ценовой категории Mondeo. Этот автомобиль также не балует покупателя ценой, но в отличие от Mazda6 она, по крайней мере, не выросла за последние полгода. Правда, стоит отметить, что ее взвинтили чуть раньше — и сразу на 186 000 рублей. Бедновато оснащенный базовый Ambiente особой любовью покупателей не пользуется. Они выбирают по большей части Trend или Titanium — в зависимости от толщины кошелька. Цены этих версий, вооруженных 2,5-литровым 149-сильным двигателем, составляют соответственно 1 504 000 и 1 621 000 рублей.