Седаны до 1 500 000 рублей — лидеры продаж в 2016 году

KIA Optima, от 1 159 900 рублей

На второе место пробился седан Optima нового поколения, оттеснив с него Hyundai i40. Машина получилась весьма удачной как внешне, так и в плане обустройства салона, отделанного качественно и со вкусом. По своим потребительским характеристикам она вполне достойна конкурировать с лидером рейтинга Camry, хотя по факту ее продажи в четыре с половиной раза ниже. Базовая версия 2017 года производства стоит 1 159 900 рублей — то есть, на 75 тысяч больше, чем в июле. Лучше всего по-прежнему распродается более «навороченная» комплектация GT-line, вооруженная 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 188 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Выложить за такую «Оптиму» придется 1 659 900 рублей — она подорожала меньше чем базовая, всего на 55 тысяч.