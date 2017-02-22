Седаны до 1 500 000 рублей — лидеры продаж в 2016 году

Фото: www.autobild.es
Естественно, что при ограниченных финансах планировать покупку этих автомобилей большого смысла нет. Точно так же тем, кто может позволить себе машину премиальной марки, не резон размениваться на менее престижные транспортные средства. Однако люди со средним достатком найдут, что эти седаны сочетают в себе весьма важные достоинства — солидную внешность, вместительный салон, неслабые двигатели, богатую оснащенность и вменяемые цены.

Вадим Устинов

Ценовой диапазон для автомобилей, участвующих в этом обзоре, установлен в пределах от 1 000 000 до 1 500 000 рублей. Тип кузова — исключительно столь любимый в России седан. В означенный сегмент в основном попали автомобили среднего класса, однако бессменный лидер — из «бизнеса».

Фото: Toyota

Toyota Camry, от 1 407 000 рублей

Уникальное сочетание цены, качества и оснащенности позволяют «японцу» не только лидировать в этом сегменте, но и опережать по объему продаж откровенных «бюджетников» вроде LADA Kalina или KIA cee'd. Цена на базовый автомобиль заметно подросла — полгода назад он стоил 1 364 000 рублей, год — 1 295 000 рублей. Но в России покупают все-таки не самую бедную версию, предпочитая Элеганс Плюс с 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. о четырех цилиндрах и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Ее цена куда выше — 1 676 000 рублей, что на 41 тысячу больше, чем летом.

Фото: KIA

KIA Optima, от 1 159 900 рублей

На второе место пробился седан Optima нового поколения, оттеснив с него Hyundai i40. Машина получилась весьма удачной как внешне, так и в плане обустройства салона, отделанного качественно и со вкусом. По своим потребительским характеристикам она вполне достойна конкурировать с лидером рейтинга Camry, хотя по факту ее продажи в четыре с половиной раза ниже. Базовая версия 2017 года производства стоит 1 159 900 рублей — то есть, на 75 тысяч больше, чем в июле. Лучше всего по-прежнему распродается более «навороченная» комплектация GT-line, вооруженная 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 188 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Выложить за такую «Оптиму» придется 1 659 900 рублей — она подорожала меньше чем базовая, всего на 55 тысяч.

Фото: Hyundai

Hyundai i40, от 1 124 000 рублей

Со второго места «кореец» отступил на третье, уступив KIA Optima по объему продаж за 2016 год всего каких-то 502 машины. Минимальная цена седана среднего класса составляет ныне 1 124 000 рублей, хотя еще полгода назад самую дешевую версию можно было приобрести за 1 099 000 целковых. Охотнее всего в России берут комплектацию Active с двухлитровым двигателем и шестидиапазонным «автоматом» за 1 314 000 рублей — по сравнению с июльской цена выросла на 45 тысяч. Совсем немного ей уступает Comfort, который несколько дешевле, но и оборудован победнее. Его цена — 1 259 000 за версию с автоматической коробкой. Полгода назад он стоил 1 209 000 «деревянных».

Фото: www.netcarshow.com

Mazda6, от 1 324 000 рублей

Четвертое место этому замечательному автомобилю досталось из-за его невменяемой цены. За самую дешевую «шестерку» придется выложить 1 324 000 рублей — на 120 тысяч больше, чем в середине минувшего лета. Неудивительно, что продажи, Но стильный автомобиль с броским и в то де время гармоничным дизайном по-прежнему привлекает многих, хотя по сравнению с 2015 годом продажи и упали на 23%. Но японцев, похоже, такой результат вполне устраивает, ибо они не предпринимают никаких попыток стимулировать спрос. Самыми популярными версиями оказались Active и Supreme Plus, разошедшиеся примерно равным тиражом. За первую просят 1 385 000 рублей, за вторую, вооруженную 2,5-литровым мотором, — 1 744 600 целковых, что на 90 тысяч дороже, чем в июле.

Фото: Ford

Ford Mondeo, 1 350 000 рублей

Замыкает пятерку самых популярных седанов средней ценовой категории Mondeo. Этот автомобиль также не балует покупателя ценой, но в отличие от Mazda6 она, по крайней мере, не выросла за последние полгода. Правда, стоит отметить, что ее взвинтили чуть раньше — и сразу на 186 000 рублей. Бедновато оснащенный базовый Ambiente особой любовью покупателей не пользуется. Они выбирают по большей части Trend или Titanium — в зависимости от толщины кошелька. Цены этих версий, вооруженных 2,5-литровым 149-сильным двигателем, составляют соответственно 1 504 000 и 1 621 000 рублей.

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24 февраля 2017
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