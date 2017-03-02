Объявлены российские цены нового Porsche Panamera Sport Turismo

Фото: www.netcarshow.com
Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый универсал Panamera Sport Turismo. Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль поступит в продажу уже осенью.

Виктория Базылева

Универсал продается в четырех версиях: Panamera 4 Sport Turismo с 330-сильным мотором, Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo с гибридной установкой мощностью 462 л.с., Panamera 4S Sport Turismo с 440-сильным двигателем и наиболее мощная Panamera Turbo Sport Turismo с агрегатом, выдающим 550 «лошадей». Все модификации — полноприводные.

Sport Turismo получил большую заднюю дверь с электроприводом и увеличенный до 520 литров багажник. Что касается «начинки», машину оснастили инновационными электронными ассистентами, среди которых адаптивный круиз-контроль, системы подавления кренов кузова и управления задними колесами.

Цена на новинку стартует от 6 667 000 рублей, а за топовую версию покупателю придется выложить как минимум 10 308 000 «деревянных».

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2 марта 2017
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