Стартовал прием заказов на купе Lexus LC 500

Цветовая гамма экстерьера представлена семью оттенками, а салон отделан черной, красной или бежевой кожей с карбоновыми вставками. Автомобиль получил светодиодную переднюю оптику, передние и задние парктроники. Список оснащения также включает в себя восемь подушек безопасности, электрорегулировку и обогрев передних спортивных кресел, адаптивную подвеску, алюминиевые накладки на педали, а также обогрев лобового стела, боковых зеркал и рулевого колеса. Для удобства водителя разработчики добавили множество электронных ассистентов, среди которых система динамической стабилизации, электроусилитель руля, помощник при старте на склоне. Все автомобили LC 500 оборудованы системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сделать предварительный заказ можно на официальном сайте компании или в салонах официальных дилеров со 2 марта, однако в пресс-службе пока не сообщают, когда первые автомобили приедут к своим владельцам. За новое купе российским покупателям придется выложить не менее 7 886 000 рублей.