Представлен новый Range Rover Velar

Кроссовер Range Rover Velar разместится в модельной линейке Land Rover между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. В конструкции автомобиля широко используется алюминий, что позволило улучшить динамические показатели и управляемость, снизив при этом расход топлива.

Новинка получит шесть двигателей. Дизельные модификации оснащаются четырехцилиндровыми моторами Ingenium мощностью 180 или 240 л.с., или же V6 с выдающимся максимальным крутящим моментом в 700 Нм. Бензиновая линейка также включает в себя Ingenium о четырех цилиндрах мощностью 250 и 300 сил, равно как и 380-сильную V-образную «шестерку». Последняя, самая мощная, способна разогнать кроссовер до сотни за 5,7 секунды, а максимальная скорость этой версии ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Все «Велары» получат безальтернативную восьмступенчатую автоматическую коробку ZF и полный привод с системой Intelligent Driveline Dynamics.

В список опций нового Range Rover Velar входит множество современных электронных ассистентов — от системы помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов до мониторинга состояния водителя.