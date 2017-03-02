Представлен новый Range Rover Velar

Фото: www.autocar.co.uk
Компания Jaguar Land Rover раскрыла подробности относительно нового среднеразмерного кроссовера Range Rover Velar. Как сообщили в пресс-службе российского представительства, SUV поступит в продажу в нашей стране уже осенью нынешнего года.

Виктория Базылева

Кроссовер Range Rover Velar разместится в модельной линейке Land Rover между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. В конструкции автомобиля широко используется алюминий, что позволило улучшить динамические показатели и управляемость, снизив при этом расход топлива.

Новинка получит шесть двигателей. Дизельные модификации оснащаются четырехцилиндровыми моторами Ingenium мощностью 180 или 240 л.с., или же V6 с выдающимся максимальным крутящим моментом в 700 Нм. Бензиновая линейка также включает в себя Ingenium о четырех цилиндрах мощностью 250 и 300 сил, равно как и 380-сильную V-образную «шестерку». Последняя, самая мощная, способна разогнать кроссовер до сотни за 5,7 секунды, а максимальная скорость этой версии ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Все «Велары» получат безальтернативную восьмступенчатую автоматическую коробку ZF и полный привод с системой Intelligent Driveline Dynamics.

В список опций нового Range Rover Velar входит множество современных электронных ассистентов — от системы помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов до мониторинга состояния водителя.

Фото: www.autocar.co.uk

Автомобиль получит удлиненный капот, фирменную «парящую» крышу и выдвижные ручки дверей со светодиодной подсветкой, которые находятся на одном уровне с кузовом. Уже в стандартной комплектации кроссовера предусмотрены четыре варианта светодиодных фар на выбор покупателя. За дополнительную плату можно приобрести специальные пакеты отделки, которые включают в себя иной передний бампер, контрастную крышу, а также глянцевые панели Narvik Black, дополняющие нижнюю часть автомобиля. Цветовая гамма внешнего исполнения Range Rover Velar представлена 13 оттенками покрытия, а колесные диски доступны в 8 вариантах радиусом от 18 до 22 дюймов в четырех дизайнерских решениях.

В салон автомобиля разработчики поместили комфортабельные передние кресла с 20 вариантами регулировки, подогревом, массажем и вентиляцией. Инновационная мультимедийная система Touch Pro Duo с доступом в интернет, также «поселившаяся» в новинке, управляется по средствам двух дисплеев с высоким разрешением — аналогового или интерактивного в зависимости от комплектации.

Напомним, премьера нового кроссовера состоится на грядущем автосалоне в Женеве, а в шоурумах официальных российских дилеров SUV появится уже осенью. Цены на автомобиль будут анонсированы производителем дополнительно.

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2 марта 2017
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