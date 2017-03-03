Volkswagen увеличил российские продажи на 18%

По итогам продаж первых двух месяцев, в России реализовано 10 942 машины немецкой марки, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом лучше всего продается седан Polo, разошедшийся в феврале тиражом в 3577 автомобилей — на 10,9% подрос показатель реализации. Хороший результат продемонстрировал и кроссовер Tiguan, сменивший поколение. В минувшем месяце в пользу этого SUV сделали выбор 1741 человек. Спрос на Touareg вырос на 20% — из салонов официальных дилеров выехало 403 кроссовера. А седан Jetta выбрали 489 человек. Напомним, что с 3 марта Jetta продается и в комплектации Life — цена на автомобиль новой серии начинается от 1 079 000 рублей.