Volkswagen анонсировал начало продаж Jetta Life

Новая Jetta Life продается в трех версиях: с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л. с и пятиступенчатой «механикой», с 110-сильным «атмосферником» того же объема и пятискоростной механической или шестидиапазонной автоматической коробками передач, а также с 1,4-литровым TSI, развивающим 125 сил, и шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG.

Jetta Life окрашен в эксклюзивный синий цвет Reef Blue и оснащен черными корпусами зеркал, светодиодными дневными ходовыми огнями и фонарями, хромированными радиаторной решеткой и молдингами. В салоне появились алюминиевые накладки на педали, сиденья Synthe с регулировкой по высоте, а также мультимедийная система RCD 330G.