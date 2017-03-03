Volkswagen анонсировал начало продаж Jetta Life

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen представила новую специальную комплектацию седана Jetta, получившую название Life. Автомобиль уже можно приобрести в салонах официальных дилеров по цене от 1 079 000 рублей.

Виктория Базылева

Новая Jetta Life продается в трех версиях: с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л. с и пятиступенчатой «механикой», с 110-сильным «атмосферником» того же объема и пятискоростной механической или шестидиапазонной автоматической коробками передач, а также с 1,4-литровым TSI, развивающим 125 сил, и шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG.

Jetta Life окрашен в эксклюзивный синий цвет Reef Blue и оснащен черными корпусами зеркал, светодиодными дневными ходовыми огнями и фонарями, хромированными радиаторной решеткой и молдингами. В салоне появились алюминиевые накладки на педали, сиденья Synthe с регулировкой по высоте, а также мультимедийная система RCD 330G.

Фото: Volkswagen

Что касается функциональной составляющей, то специалисты оснастили автомобиль двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и освещенности и зеркалом заднего вида с автозатемнением. За дополнительную плату покупатель может добавить к списку круиз-контроль, обогрев лобового стекла, биксеноновые фары и опцию для синхронизации мультимедийной системы со смартфоном App-Connect.

Производство Jetta Life налажено в Нижнем Новгороде. Российские официальные дилеры уже принимают заказы на машину в новой комплектации — покупателю она обойдется как минимум в 1 079 000 рублей. Напомним, ранее Volkswagen объявил о выпуске другой модели — Polo — в этой же специальной Life-версии.

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3 марта 2017
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