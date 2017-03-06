PSA Group покупает Opel и GM Financial за 2,2 миллиарда евро

Как сообщает РИА «Новости», за бренд Opel/Vauxhall французы заплатят 1,3 миллиарда евро, а за GM Financial — 900 миллионов евро. Как только сделка состоится, PSA Group станет вторым по величине производителем автомобилей в Европе после немецкого гиганта Volkswagen — доля французской компании на европейском рынке достигнет 17%.

«Мы горды тем, что объединяем усилия с Opel/Vauxhall и глубоко привержены продолжению развития этой великой компании и ускорению ее оздоровления» — комментирует покупку председатель правления PSA Карлос Таварес. Руководство французской компании, которая в свою очередь принадлежит китайской Dongfeng Motor, планирует поднять Opel на безубыточный уровень в ближайшие три года.

Г-н Таварес также ответил агентству ТАСС на волнующий россиян вопрос относительно перспектив возвращения марки Opel на российский рынок. Он рассказал, что решение о поставке автомобилей в нашу страну будет зависеть от экономической ситуации, но при этом не стал обозначать даже ориентировочные сроки.