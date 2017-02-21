Названа цена, за которую PSA Peugeot Citroёn купит Opel

В стоимость входит непосредственная цена марки, которая составляет один миллиард долларов, и долги немецкой компании, насчитывающие еще миллиард «зеленых» на данный момент. Предполагается, что все подробности будут обговорены 23 февраля, а к концу недели сделка уже может закрыться.

Глава PSA Peugeot Citroёn Карлос Таварес уверил, что в случае, если покупка состоится, производство автомобилей Opel останется в Германии, а существенных сокращений персонала не последует.

Напомним, о том, что французы заинтересовались немецким автомобильным брендом стало известно еще на прошлой неделе.