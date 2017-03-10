Россия вернулась в пятерку крупнейших авторынков Европы

Как сообщает агенство «Автостат», в феврале владельцами новых легковых автомобилей стали 243 602 немецких автолюбителя, что на 2,6% меньше, нежели во втором месяце минувшего года. Итальянский авторынок вышел с третьего места на второе, увеличив продажи на 6,2% - до 183 777 машин. Во Франции официальные дилеры реализовали 161 885 легковушек, что на 2,9% меньше прошлогоднего результата — и это «бронза» в рейтинге крупнейших рынков Европы.

Россия с результатом в 106 658 проданных машин оказалась на четвертом месте, снизив показатель продаж на 4,1% относительно февраля 2016 года. Как и прежде, замыкает ТОП-5 Испания, чья покупательская активность граждан повысилась на 0,2%. В абсолютных цифрах — это 97 796 автомобилей.

Стоит отметить, что Великобритания, которая в январе получила почетное второе место, выбыла из пятерки лидеров, расположившись на шестом месте. В стране было продано 83 115 машин, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.