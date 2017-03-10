Российский авторынок продолжает падать

Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB), лучше всего по-прежнему продаются автомобили АВТОВАЗа — в прошлом месяце в пользу отечественного производителя сделали выбор 20 003 человека, что на 5% больше, чем в 2016 году. Вторую строчку с улучшением продаж на 8% удерживает KIA: автомобили южнокорейского бренда разошлись тиражом в 12 390 машин.

Hyundai, занимавший третье место в январе, пропустил вперед бренд Renault — официальные дилеры французской марки реализовали 9626 автомобилей и улучшили февральский показатель на 9%. А владельцами новых машин Hyundai стали 9391 человек (-11%). Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen — в минувшем месяце была продана 6361 машина (+18%).

Отметим также, что по итогам первых двух месяцев нынешнего года продажи на российском автомобильном рынке снизились на 4,5% - до 184 574 машины.