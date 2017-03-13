Skoda отзывает почти 45 000 машин в России из-за проблем с коробкой передач

Фото: Skoda
«Фольксваген Груп Рус» объявляет о проведении сервисной акции, охватывающей 43 151 автомобиль Skoda моделей Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.
Виктория Базылева

Под отзывную кампанию подпадают машины, реализованные в России в период с 2012 по 2016 год. Как сообщили «АвтоВзгляду» в российском офисе Skoda, причиной проведения отзывной кампании послужила вероятность некорректной работы программного обеспечения, что может привести к превышению допустимого уровня давления в гидросистеме коробки передач и, как следствие, к возникновению предупреждающего сигнала на приборной панели. Специалисты дилерских сервисов бесплатно выполнят обновление программного обеспечения блока управления коробки передач — работа займет не больше часа, уверяют представители компании.

В ближайшее время владельцы вышеперечисленных автомобилей будут оповещены о проведении кампании, но приглашения можно и не дожидаться — отзывная акция будет выполнена при первом же посещении любого официального сервиса Skoda. Стоит также отметить, что данная неисправность не несет угрозы здоровью водителя и пассажиров и не может послужить причиной возникновения аварийной ситуации.

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13 марта 2017
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