Темпы старения автопарка России продолжают ускоряться

Как сообщает агентство «Автостат», средний возраст отечественного легкового автомобиля в среднем составляет 16,4 года. При этом иномарки в массе своей оказались заметно свежее — здесь «температура по больнице» оказалась на уровне 10,4 года. Самый молодой парк у китайских марок, появившихся на рынке сравнительно недавно — всего 5,8 года. Средний возраст корейских автомобилей — 6,9 года, «американцев» — 9,1 года. Европейские машины соответствуют усредненному показателю — 10,4 года, а самыми древними могут считаться «японцы» — 12,6 года.

Среди отечественных марок наименьший средний возраст у UAZ — 15,5 года, за ульяновскими вездеходами идет LADA — 15,6 года.

Год назад легковые автомобили в среднем находились в эксплуатации 12,5 года, а в начале 2015 — 12,4 года. За 2016-й произошло стремительное старение российского автопарка. Это, конечно же, вызвано продолжающимся падением объема продаж новых машин и тем, что вторичный рынок привлекает к себе все большее внимание обедневших соотечественников.