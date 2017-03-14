Малоизвестные, но опасные «подлянки» от шиномонтажников

Многие автовладельцы наслышаны о стандартных уловках шиномонтажников, применяемых с целью «развести» клиента на дополнительные деньги. Набор подобных средств, в общем то стандартен: требование дополнительной платы за «снять-поставить колесо», «у вас кривой диск, не балансируется, давайте мы вам его выправим за доплату», «у вас ниппеля старые, давайте заменим», «у вас датчики давления в шинах стоят, с ними перебортировать сложнее, доплатите» и так далее.

Но в данном случае речь не об этом, а о методах и способах работы шиномонтажника при смене резины, на которые обычно никто из автовладельцев совершенно напрасно не обращает внимания. Подобные хитрости проистекают из желания владельца пункта шиномонтажа сэкономить, как говорится, «на спичках». При этом расплачиваться по полной программе за копеечную выгоду «бизнесмена» придется владельцу машины.

Частенько, особенно в периоды массовой «переобувки» весной и осенью, когда перед пунктами шиномонтажа выстраиваются очереди из страждущих автомобилистов, работники вместо новых «набивных» свинцовых балансировочных грузиков пускают в дело старые, только что снятые с колес других авто. Мол, а что такого — вес тот же, и держится нормально! Вроде бы… На самом деле у бэушного «свинца» с весом и формой, скорее всего, далеко не все так же хорошо, как у нового грузика. Но самое главное, металлическая скоба, удерживающая его на диске, уже деформирована и не может обеспечить 100-процентной прочности.