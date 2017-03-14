Малоизвестные, но опасные «подлянки» от шиномонтажников

Большинство водителей не подозревает о том, что сотрудник пункта шиномонтажа может одним движением руки легко и непринужденно отправить машину в утиль или, как минимум, на повторную балансировку.
Максим Строкер

Многие автовладельцы наслышаны о стандартных уловках шиномонтажников, применяемых с целью «развести» клиента на дополнительные деньги. Набор подобных средств, в общем то стандартен: требование дополнительной платы за «снять-поставить колесо», «у вас кривой диск, не балансируется, давайте мы вам его выправим за доплату», «у вас ниппеля старые, давайте заменим», «у вас датчики давления в шинах стоят, с ними перебортировать сложнее, доплатите» и так далее.

Но в данном случае речь не об этом, а о методах и способах работы шиномонтажника при смене резины, на которые обычно никто из автовладельцев совершенно напрасно не обращает внимания. Подобные хитрости проистекают из желания владельца пункта шиномонтажа сэкономить, как говорится, «на спичках». При этом расплачиваться по полной программе за копеечную выгоду «бизнесмена» придется владельцу машины.

Частенько, особенно в периоды массовой «переобувки» весной и осенью, когда перед пунктами шиномонтажа выстраиваются очереди из страждущих автомобилистов, работники вместо новых «набивных» свинцовых балансировочных грузиков пускают в дело старые, только что снятые с колес других авто. Мол, а что такого — вес тот же, и держится нормально! Вроде бы… На самом деле у бэушного «свинца» с весом и формой, скорее всего, далеко не все так же хорошо, как у нового грузика. Но самое главное, металлическая скоба, удерживающая его на диске, уже деформирована и не может обеспечить 100-процентной прочности.

Другими словами, используемый по второму разу балансировочный груз вскоре может отвалиться, вынудив автовладельца вновь приводить колесо в порядок. Но еще интересней обстоят дела с грузиками, которые не набиваются на диск, а клеятся к нему. Дело в том, что кое-где «в европах» защитники природы настолько взъелись на свинец, используемый при шиномонтаже, что власти вместо этого металла постановили использовать цинк. Тоже, кстати, крайне «полезный» для здоровья и окружающей среды вариант. Но речь не об этом, а о том, что цинк нынче дорог, и сообразительные китайцы наловчились поставлять на рынок балансировочные грузы из … простой стали.

На первый взгляд, это решение гораздо дешевле и свинца, и цинка. Но, как оказалось, дешевизна тут уж очень сердито выходит боком. Во-первых, клеевые стальные грузы ржавеют, «украшая» сверкающую поверхность литых дисков несмываемыми бурыми потеками. Но это полбеды. Когда случайно отваливаются свинцовые или цинковые «самоклейки» с внутренней стороны диска, они, зацепившись за элементы тормозного суппорта, просто сминаются и отваливаются на дорогу. Стальные же балансировочные грузики на порядок прочнее и могут серьезно повредить эти элементы. В результате экономия шиномонтажников может привести не только к дорогостоящей поломке, но и аварии. Поэтому в процессе посещения шиномонтажной мастерской любому автовладельцу стоит проконтролировать, что именно тамошние «профессионалы» лепят на диски его машины.

колеса, летние шины, шины, зимние шины
14 марта 2017
4356