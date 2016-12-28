Какие сиденья лучше: «кожа» или «тряпка»?

Пожалуй, главное преимущество кожаных сидений — внешний вид. Кожаный салон выглядит богато и на это обстоятельство клюют покупатели авто. Второй большой «плюс» кожаного покрытия кресел в машине — простота их чистки. Известно, что если вы не прочь перекусить прямо за рулем, то грязные последствия этой склонности не замедлят явиться. Крошки и остатки упаковки — это ерунда. Гораздо серьезнее капли соуса, пролитый кофе или прохладительные напитки. Эти жидкости имеют подлую привычку попадать именно на обивку сидений, как ни пытайся быть аккуратным. В случае с кожей, это не приведет к серьезным последствиям. Для удаления пятна хватит протирки влажной гигиенической салфеткой или просто мокрой тряпкой.

С тряпичной обивкой сидений такой финт не пройдет. Чтобы удалить пятна, придется прибегнуть к услугам химчистки салона. Тут стоит вспомнить, что ровно те же доводы применимы к обремененным потомством гражданам — как легко и непринужденно умеют насвинячить в чистеньком салоне наши детишки, рассказывать никому не нужно. Кроме того, если вы владелец собачек-кошечек, о тряпичном салоне лучше забыть. Убрать шерсть с кожаных сидений просто, а выковырять ее из тканевой обивки — занятие почти бесперспективное.