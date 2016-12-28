Какие сиденья лучше: «кожа» или «тряпка»?

Узнать, подходит вам то или иное покрытие автокресел очень просто. Достаточно прикинуть в уме: как часто вы будете в машине есть, возить домашних питомцев, заводить ее в мороз и учесть прочие нюансы своего житья-бытья.

Максим Строкер

Пожалуй, главное преимущество кожаных сидений — внешний вид. Кожаный салон выглядит богато и на это обстоятельство клюют покупатели авто. Второй большой «плюс» кожаного покрытия кресел в машине — простота их чистки. Известно, что если вы не прочь перекусить прямо за рулем, то грязные последствия этой склонности не замедлят явиться. Крошки и остатки упаковки — это ерунда. Гораздо серьезнее капли соуса, пролитый кофе или прохладительные напитки. Эти жидкости имеют подлую привычку попадать именно на обивку сидений, как ни пытайся быть аккуратным. В случае с кожей, это не приведет к серьезным последствиям. Для удаления пятна хватит протирки влажной гигиенической салфеткой или просто мокрой тряпкой.

С тряпичной обивкой сидений такой финт не пройдет. Чтобы удалить пятна, придется прибегнуть к услугам химчистки салона. Тут стоит вспомнить, что ровно те же доводы применимы к обремененным потомством гражданам — как легко и непринужденно умеют насвинячить в чистеньком салоне наши детишки, рассказывать никому не нужно. Кроме того, если вы владелец собачек-кошечек, о тряпичном салоне лучше забыть. Убрать шерсть с кожаных сидений просто, а выковырять ее из тканевой обивки — занятие почти бесперспективное.

Отдельного разговора заслуживает зимняя эксплуатация машин с кожаными или тканевыми сиденьями. С «тряпкой» зиму переживать заметно проще. В не очень сильный мороз при наличие такой обивки можно даже не пользоваться электроподогревом кресла. А кожаные «сидушки» приходится начинать греть уже осенью. Иначе можно отморозить себе кое-что очень нужное. Причем, приходится учитывать, что подогрев доводит температуру кожи кресла до приемлемого уровня не сразу. Поэтому какое-то время морозить филейную часть вынужден водитель даже самого пафосного авто — в отличие от скромного обладателя машины с тряпичным салоном.

Если же рассмотреть машины подержанные, то «кожа» начинает проигрывать «тряпке» еще сильнее. Дело в том, что абсолютно любой тип покрытия «сидушек» стареет и изнашиваются. Но стоимость восстановления их различается на порядок. Существующие технологии и современная автокосметика позволяют вернуть ткани практически первозданный вид. А с кожей в этом смысле все сложнее. Механические повреждения, трещины по причине старости могут заставить желающего обновления автовладельца раскошелиться на полную перетяжку салона.

ремонт
6 января 2017
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