Авторынок Европы подрос на 2,1%

Лучше всего в странах Европы продаются модели Volkswagen — в феврале в пользу автомобилей немецкой марки сделали выбор 115 821 человек, что на 7% ниже прошлогоднего результата. Европейским дилерам Renault удалось реализовать 81 280 машин (+5,3%), а автомобили Ford разошлись тиражом в 71 226 экземпляров (-2,3%). Замыкают ТОП-5 Opel/Vauxhall (70 130 машин) и Peugeot с показателем в 68 422 проданных автомобиля.

Стоит отметить, что по данным «Европейской ассоциации автопроизводителей» (АСЕА), уровень февральских продаж приблизился к тому, что был достигнут незадолго до экономического кризиса в 2008 году.

Между тем, несмотря на рост европейского рынка, российский — продолжает падать. В минувшем месяце объем продаж легковых автомобилей в нашей стране сократился на 4,1%, что в абсолютных цифрах составило 106 658 экземпляров.