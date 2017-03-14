Renault попала в тройку самых востребованных марок в России

Среди всех автопроизводителей, представляющих свою продукцию в России, французы занимают третье место. Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB) их доля на рынке составляет 9%, что на 1,1% больше, чем в феврале минувшего года. По результатам первых двух месяцев 2017-го официальными дилерами Renault было продано 14 834 автомобиля, что на 7,2% выше прошлогоднего показателя.

Стоит отметить, что самой востребованной моделью французской марки остается кроссовер Duster, который в феврале разошелся тиражом в 3240 машин. Тем не менее, бюджетный SUV свои позиции теряет — за второй месяц прошлого года было продано на 22,8% автомобилей больше.

На втором месте по популярности оказался компактный хетчбэк Sandero — в его пользу сделали выбор 2277 человек (+0,8%). Также в минувшем месяце было реализовано 2268 единиц Logan (+1,9%) и 1838 Kaptur.