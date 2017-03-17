«Горячие» летние шины Yokohama: любителям позажигать

Стоит отдать японцам должное — они не стали устраивать пафосную презентацию с муторным перечислением технологий, использованных при создании свежей «резины», а сразу же повели нас на трек со словами «попробуйте шины в действии и поделитесь впечатлениями». Что ж, попробовали — делимся.

Как водится, перед испытаниями инструкторы знакомят драйверов с трассой — «переставки, петля, 180 градусов, разгон-торможение», а затем передают руль и усаживаются рядом. Вперед! Сначала седлаю машину, обутую в шины Fleva V701, представляющие собой эдакий симбиоз гражданской «резины» со спортивными полусликами.