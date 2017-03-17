«Горячие» летние шины Yokohama: любителям позажигать

Фото: Вячеслав Василенко
Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал две модели новых летних покрышек Yokohama — Advan Fleva V701 и BluEarth-A AE50, исколесив вдоль и поперек полигон Олимпийского парка в Сочи на подспортивленных купе Toyota GT86.
Вячеслав Василенко

Стоит отдать японцам должное — они не стали устраивать пафосную презентацию с муторным перечислением технологий, использованных при создании свежей «резины», а сразу же повели нас на трек со словами «попробуйте шины в действии и поделитесь впечатлениями». Что ж, попробовали — делимся.

Как водится, перед испытаниями инструкторы знакомят драйверов с трассой — «переставки, петля, 180 градусов, разгон-торможение», а затем передают руль и усаживаются рядом. Вперед! Сначала седлаю машину, обутую в шины Fleva V701, представляющие собой эдакий симбиоз гражданской «резины» со спортивными полусликами.

Честно говоря, такого удовольствия за рулем я давно не получал — в самых агрессивных виражах, да еще и на неприличной скорости, автомобиль цепляется за дорогу так, будто под колесами не асфальт, а рельсы! Шины держат машину в траектории, словно ее приклеили к дорожному полотну, а при необходимости резкого торможения — GT86 в мгновение ока встает, как вкопанная.

По ощущениям, покрышки сами помогают ввинчиваться в повороты, радуя слух и добавляя азарта своим залихватским свистом. В общем, за безупречные ездовые свойства Yokohama Advan Fleva V701 ставим твердую «пятерку».

Как же и не спросить у японцев после задорных покатушек об особенностях столь цепких и послушных шин? Оказывается, в их составе задействована новая резиновая смесь с использованием — понятное дело — «секретных технологий», применяемых в автоспорте.

Отдельное внимание уделено широким канавкам в виде когтей, молнии и лезвия меча, максимально отводящим влагу, что способствует отличной управляемости и эффективным сцепным характеристикам на влажном дорожном покрытии. Про низкий уровень шума говорить не приходится и вовсе.

Далее усаживаюсь за руль японского купе, чьи колеса обернуты в покрышки BluEarth-A AE50, ориентированные для повседневной езды, но не исключающие возможности позажигать. В чем я практически сразу убедился, вваливаясь с оголтелой скоростью в первый же резкий поворот.

По сравнению с моделью Fleva V701, обладающей спортивными задатками, эта шина менее «жесткая» и требует более деликатного контроля над авто во время совершения маневров. Машина чуточку сползает с заданного курса, но ведет себя вполне предсказуемо, что совсем не мешает с уверенностью проходить змейку даже когда стрелка спидометра сильно «обгоняет» максимально допустимый в ПДД показатель скорости. Не покрывается испариной лоб и в момент экстренного торможения — Toyota GT86 уверенно замедляется даже на мокрой поверхности асфальта.

Прекрасные ходовые качества Yokohama BluEarth-A AE50 обязаны ассиметричному рисунку протектора, усиленным блокам, канавкам-молниям и составу из двух типов силики и содержанием апельсинового масла.

Резиновая смесь буквально впитывает водяную пленку, которой обычно покрывается асфальт после дождя, и способствует улучшению поперечной стабильности во время пируэтов. А специальный подпротекторный слой шины и низкое сопротивление качению заботятся о топливной экономичности. Вот вам и нанотехнологии.

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17 марта 2017
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