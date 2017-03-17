BMW вновь поднимает цены в России

Баварская компания объявила об очередном повышении цен. Так, уже с 1 апреля, BMW 1-ой серии обойдется покупателю как минимум в 1 490 000 рублей. Прайс на 3-ю серию начинается от 1 820 000 «деревянных», в то время как «четверка» будет предлагаться по цене не менее 2 440 000 рублей. За 5-ю серию в базовой комплектации придется отдать от 2 760 000, за «шестерку» — 4 750 000, а минимальная цена 7-й серии составит 4 540 000 рублей.

Что касается кроссоверов, то стать владельцем BMW X1 можно будет лишь заплатив не менее 1 880 000 рублей. Ценник на X3 в самой простой комплектации равен 2 780 000 рублей, а на X4 он начинается с 3 060 000 «деревянных». Кроссовер X5 в стандартном оснащении отдадут за 3 900 000 рублей, а X6 — за 4 770 000. Изменения коснутся и прайс-листа гибридной модели i3. Ее базовая стоимость вырастет до 4 360 000 рублей.

Ранее стало известно, что скоро в шоурумах BMW появится новая компактная 2-я серия Active Tourer. Автомобиль с 136-сильным мотором обойдется покупателю от 1 680 000 рублей.