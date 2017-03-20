Объявлена дата премьеры Audi A8 четвертого поколения

Отмечается, что в июле состоится лишь предварительный показ новой A8, где гости мероприятия смогут оценить дизайнерское исполнение новинки. Полноценным же образом седан дебютирует на Франкфуртовском мотор-шоу в сентябре — там будут обнародованы и технические подробности, и дата выхода модели на рынок.

В настоящее время известно, что в основу нового А8 ляжет фольксвагеновская модульная платформа MLB Evo, которая также послужила базой для кроссоверов Audi Q7 и Volkswagen Touareg. При этом внешне автомобиль будет схож с Audi Prologue Concept, дебютировавшим в 2014 году.