Объявлена дата премьеры Audi A8 четвертого поколения

Фото: www.motor.es
Компания Audi анонсировала дату презентации флагманского A8 четвертого поколения. Как сообщает испанское издание Motor, новинку покажут 11 июля в Барселоне на мероприятии Audi Summit.
Виктория Базылева

Отмечается, что в июле состоится лишь предварительный показ новой A8, где гости мероприятия смогут оценить дизайнерское исполнение новинки. Полноценным же образом седан дебютирует на Франкфуртовском мотор-шоу в сентябре — там будут обнародованы и технические подробности, и дата выхода модели на рынок.

В настоящее время известно, что в основу нового А8 ляжет фольксвагеновская модульная платформа MLB Evo, которая также послужила базой для кроссоверов Audi Q7 и Volkswagen Touareg. При этом внешне автомобиль будет схож с Audi Prologue Concept, дебютировавшим в 2014 году.

Фото: www.netcarshow.com

По предварительным данным под капотом новинки разместятся бензиновые и дизельные V6 и V8, а также W12. Седан обзаведется воспринимающим жесты мультимедийным комплексом и множеством электронных ассистентов.

Напомним, на сегодняшний день в России Audi A8 продается в трех версиях: со стандартной базой по цене от 5 745 000 рублей, удлиненной — за которую придется отдать как минимум на 50 000 рублей больше. A8 L W12 с ее 6,3-литровым 12-цилиндровым мотором мощностью в 500 л.с. без дополнительного оборудования обойдется покупателям в 9 475 000 «деревянных».

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20 марта 2017
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