Peugeot покажет второе поколение седана 508 до конца года

Информация о седане новой генерации пока держится в секрете. Однако, как сообщает Autoexpress, 508 будет построен на модульной платформе EMP2, которая широко используется при разработке автомобилей марок, входящих в PSA Group. Также известно, что помимо стандартных бензиновых и дизельных версий в дальнейшем могут появиться и «зеленые» модификации с гибридными или полностью электрическими силовыми установками.

Ожидается, что премьера машины состоится на одном из автомобильных салонов в нынешнем году, а в продажу новинка поступит в начале следующего.

Напомним, на сегодняшний день седан Peugeot 508 продается на российском рынке с 1,6-литровым 150-сильным мотором и шестиступенчатой коробкой передач в двух комплектациях. Минимальная цена в версии Active составляет 1 860 000 рублей, а ценник на более интересный вариант Allure начинается уже от 2 040 000 «деревянных».