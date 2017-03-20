10 самых неподходящих для весенних дорог машин

Величина дорожного просвета, декларируемая автопроизводителем в технических данных легковушки, это одно, а реальное расстояние между нижней точкой машины и дорогой — дело совершенно иное. Отечественный автолюбитель чаще всего имеет исчерпывающее представление об ухабах, по которым ему придется ездить. Чтобы в один прекрасный момент не оставить половину двигателя где-нибудь в асфальтовой яме, большинство машин на отечественном рынке еще в автосалоне оснащается защитой картера мотора — если не стальной, то хотя бы пластиковой. А это означает, что заявленный автопроизводителем дорожный просвет уменьшается, как минимум, на 15−25 мм. Машины, даже некоторые кроссоверы, становятся самыми натуральными «пузотерками». А в ситуации полной загрузки, — особенно это касается компактных моделей, — дорожный просвет такой машины может уменьшиться еще на 5−10 мм!

Самой низенькой и беспомощной в условиях ухабистого весеннего асфальта, по нашим расчетам, на российском рынке оказывается Audi A1 Sportback. Ее паспортный клиренс — 125 мм. Маловато по российским меркам для любого сезона. Без защиты картера с таким просветом ездить у нас просто опасно. А с защитой модель может повиснуть на краю даже не особо глубокой ямки — с оставшимися 105−110 мм просвета. Примерно там же «сядет на брюхо» Citroёn DS3 с его заявленным просветом в 130 мм. С учетом установленной защиты картера получаем те же 110 мм, что и у A1. Какое уж тут удовольствие от управления этой машинкой, когда приходится красться между заполненных талой водой провалов.