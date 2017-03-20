10 самых неподходящих для весенних дорог машин

Очередная весна вновь расковыряла практически весь асфальт на улицах городов и весей. В условиях, когда машина вынуждена переваливать из одной ямы в асфальте в другую ее геометрическая проходимость становится одной из ключевых характеристик модели.
Максим Строкер

Величина дорожного просвета, декларируемая автопроизводителем в технических данных легковушки, это одно, а реальное расстояние между нижней точкой машины и дорогой — дело совершенно иное. Отечественный автолюбитель чаще всего имеет исчерпывающее представление об ухабах, по которым ему придется ездить. Чтобы в один прекрасный момент не оставить половину двигателя где-нибудь в асфальтовой яме, большинство машин на отечественном рынке еще в автосалоне оснащается защитой картера мотора — если не стальной, то хотя бы пластиковой. А это означает, что заявленный автопроизводителем дорожный просвет уменьшается, как минимум, на 15−25 мм. Машины, даже некоторые кроссоверы, становятся самыми натуральными «пузотерками». А в ситуации полной загрузки, — особенно это касается компактных моделей, — дорожный просвет такой машины может уменьшиться еще на 5−10 мм!

Самой низенькой и беспомощной в условиях ухабистого весеннего асфальта, по нашим расчетам, на российском рынке оказывается Audi A1 Sportback. Ее паспортный клиренс — 125 мм. Маловато по российским меркам для любого сезона. Без защиты картера с таким просветом ездить у нас просто опасно. А с защитой модель может повиснуть на краю даже не особо глубокой ямки — с оставшимися 105−110 мм просвета. Примерно там же «сядет на брюхо» Citroёn DS3 с его заявленным просветом в 130 мм. С учетом установленной защиты картера получаем те же 110 мм, что и у A1. Какое уж тут удовольствие от управления этой машинкой, когда приходится красться между заполненных талой водой провалов.

Недалеко ушел еще более драйверский MINI Cooper. Под его брюшком, как пишут в фирменном руководстве по эксплуатации, целых 139 мм. Соответственно, в реальности мы там увидим не более 120 мм. У Mercedes CLA и BMW 3-er клиренс аж на 1 мм больше чем у MINI — 140 мм. Реальный просвет под днищем и там и там — сами понимаете какой. Кстати, у Jaguar XE он будет примерно такой же, — если судить по ТТХ машины и практике ее эксплуатации. Достаточно редкая на отечественном рынке модель — Cadillac ATS — тоже не особо приспособлена к российской действительности. Хотя и выглядит достаточно брутально, ее теоретические 145 мм клиренса в реальной жизни оборачиваются 120−125 миллиметрами.

Для машины с такой длинной базой это совсем не хорошо на там, где асфальт подвергся ежевесенней «ковровой бомбардировке». У седана Infiniti Q70 (да и у Infiniti Q50 тоже) заявленный клиренс — 150 мм. Вроде бы не плохо. Но если залезть под машину с рулеткой, то в самом низком месте намеряете всего 135−137 мм. Почувствуйте разницу, как говорится! «Рабочая лошадка» Skoda Octavia подкупает 155 мм под днищем «по паспорту». А на деле там — не более 135−140 мм. Бестселлер российского рынка Hyundai Solaris, если верить ТТХ, возвышается над дорогой аж на 160 мм. Но кто же приобретает бюджетную машину для «дачно-клячных» целей без защиты картера?! Вот и остается от гордого клиренса не особо зимний «просветик» всего в каких-то 140−145 мм…

безопасность дорожного движения, внедорожник, бездорожье
20 марта 2017
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