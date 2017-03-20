Subaru назвала российскую цену нового Forester S Limited

Фото: Subaru
Subaru анонсировала выход на российский рынок новой модификации кроссовера Forester с двухлитровым «атмосферником» и специальным пакетом опций. За автомобиль в версии S Limited придется выложить от 2 009 900 рублей.
Виктория Базылева

В новой «спортивной» версии Forester обзавелся 18-дюймовыми легкосплавными дисками, видоизмененным бампером и алюминиевыми накладками на педали. Модификацию S Limited оснастили подрулевыми переключателями передач, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, функцией обогрева всех сидений и рулевого колеса, электроприводом багажной двери и другими вспомогательными системами.

Под капотом Forester S Limited расположился бензиновый двухлитровый атмосферный двигатель, пару которому составляет бесступенчатая коробка передач. Привод — постоянный полный.

Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе Subaru, рекомендованная цена новинки составляет 2 009 900 рублей. Напомним, что на сегодняшний день базовая версия Forester 2017 года выпуска обойдется покупателю в 1 699 000 рублей.

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20 марта 2017
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