Subaru назвала российскую цену нового Forester S Limited

В новой «спортивной» версии Forester обзавелся 18-дюймовыми легкосплавными дисками, видоизмененным бампером и алюминиевыми накладками на педали. Модификацию S Limited оснастили подрулевыми переключателями передач, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, функцией обогрева всех сидений и рулевого колеса, электроприводом багажной двери и другими вспомогательными системами.

Под капотом Forester S Limited расположился бензиновый двухлитровый атмосферный двигатель, пару которому составляет бесступенчатая коробка передач. Привод — постоянный полный.

Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе Subaru, рекомендованная цена новинки составляет 2 009 900 рублей. Напомним, что на сегодняшний день базовая версия Forester 2017 года выпуска обойдется покупателю в 1 699 000 рублей.