Первый электромобиль Mazda дебютирует в 2019 году

Подробности о новом автомобиле пока не разглашаются, однако известно, что его выполнят в стиле представленного в 2014 году концепта RX-VISION с дизайнерскими решениями CX-5 нового поколения. Танака отметил, что электрокар не будет кроссовером, поскольку SUV необходимо оснащать более емкими аккумуляторами, что не входит в планы Mazda.

По предварительным данным, электромобиль будет построен на базе одной из уже существующих моделей японской марки. Кроме того, в дальнейшем Mazda приступит к выпуску и плагин-гибридных автомобилей — ожидается, что первый гибрид увидит свет уже к 2021 году.