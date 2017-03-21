Первый электромобиль Mazda дебютирует в 2019 году

Фото: www.netcarshow.com
Глава европейского центра научно-технических разработок Mazda Мацухиро Танака рассказал журналистам, что в ближайших планах компании значится выпуск первого электрокара. Предполагается, что новую машину японцы представят уже в 2019 году.
Виктория Базылева

Подробности о новом автомобиле пока не разглашаются, однако известно, что его выполнят в стиле представленного в 2014 году концепта RX-VISION с дизайнерскими решениями CX-5 нового поколения. Танака отметил, что электрокар не будет кроссовером, поскольку SUV необходимо оснащать более емкими аккумуляторами, что не входит в планы Mazda.

По предварительным данным, электромобиль будет построен на базе одной из уже существующих моделей японской марки. Кроме того, в дальнейшем Mazda приступит к выпуску и плагин-гибридных автомобилей — ожидается, что первый гибрид увидит свет уже к 2021 году.

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21 марта 2017
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