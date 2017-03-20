3 новых китайских кроссовера для России

Для начала, пожалуй, будет нелишним сказать, что по итогам минувшего года практически все представленные на российском рынке китайские марки, за исключением Lifan, сработали в минус. Так, продажи Haima упали на 71%, Geely — на 61%, Brilliance — на 28%, Changan — на 26%. Меньше всех «просела» Chery — всего на 4%, поскольку несмотря на перманентный кризис едва ли не полностью переосмыслила свою продуктовую линейку. Чем же порадуют китайцы в наступившем году?
CHERY TIGGO 3
Кроссовер, идеологически ставший преемником Chary Tiggo FL, портал «АвтоВзгляд» уже испытал в ходе премьерного тест-драйва — подробнее об этом можно прочитать тут. Надо сказать, автомобиль сильно прибавил в качестве, а вместе с тем сохранил бюджетный ценник. С учетом всех ныне действующих предложений «паркетник» можно купить без малого за 700 000 рублей — в эту сумму оценивается авто с проверенным годами 126-сильным бензиновым мотором и «механикой».
По умолчанию машина оснащена электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, кондиционером, креслами и боковыми зеркалами с функцией обогрева, круиз-контролем, аудиосистемой с поддержкой МР3 и даже подлокотниками для передних и задних пассажиров. Доплата за вариатор составит чуть меньше 100 000 рублей.
LIFAN MYWAY
Кроссовер с жизнеутверждающим названием «Мой Путь» должен был появиться в России еще в прошлом году, но в свойственной им манере китайцы старт продаж перенесли. Как ожидается, семиместный «паркетник» с тремя рядами кресел поступит в продажу по весне — автомобиль уже прошел финальные тесты и сертификацию.
Переднеприводный SUV получил полный электропакет, продвинутый мультимедийно-навигационный комплекс и исчерпывающий набор опций. В движение он будет приводиться 1,8-литровым бензиновым мотором, работающим либо с пятискоростной «механикой», либо с четырехдиапазонным «автоматом». Цены на новинку пока не определены, однако производитель обещает удержать прайсы в рамках разумного. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.
HAIMA S5
Неужели в «Хайме» все-таки решились привезти к нам свою «новинку» трехлетней давности? Помнится, свежий кроссовер с индексом S5 они обещали представить в России еще пару лет назад, но чуда так и не произошло.
Впрочем, это не мешает китайцам в очередной раз заявить о выводе модели на рынок — если им верить, то переднеприводный «паркетник» все же доберется до наших шоу-румов во второй половине года. В таком случае заказать авто можно будет с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, либо «атмосферником» объемом 1,6 л. Коробка передач — пятиступенчатая «механика».
Из прелестей жизни Haima S5 может козырнуть мультимедийным центром с 8-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида, парктрониками, кондиционером и панорамной крышей. Главное, чтобы все это богатство не шибко отразилось на цене.