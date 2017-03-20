3 новых китайских кроссовера для России

CHERY TIGGO 3

Кроссовер, идеологически ставший преемником Chary Tiggo FL, портал «АвтоВзгляд» уже испытал в ходе премьерного тест-драйва — подробнее об этом можно прочитать тут. Надо сказать, автомобиль сильно прибавил в качестве, а вместе с тем сохранил бюджетный ценник. С учетом всех ныне действующих предложений «паркетник» можно купить без малого за 700 000 рублей — в эту сумму оценивается авто с проверенным годами 126-сильным бензиновым мотором и «механикой».

По умолчанию машина оснащена электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, кондиционером, креслами и боковыми зеркалами с функцией обогрева, круиз-контролем, аудиосистемой с поддержкой МР3 и даже подлокотниками для передних и задних пассажиров. Доплата за вариатор составит чуть меньше 100 000 рублей.