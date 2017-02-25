KIA Optima vs Mazda6: для тех, кто понимает в Toyota Camry

Для удобства эксплуатации в зимнее время года наряду с обогревом рулевого колеса и всех кресел без исключения в Optima имеется подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей — Mazda6 подобного удовольствия лишена. Впрочем, мощного обдува системы кондиционирования ей хватает сполна, чтобы мгновенно растопить налипший на «лобовухе» снег. Все остальные подогревы присутствуют.
Что касается посадки, то здесь «японка» явно в выигрышном положении — в этом кресле ты будто родился, устроиться за рулем труда не составит. Чего нельзя сказать о КИА с ее короткой подушкой недостаточно плотного сиденья, периодически вынуждающего прибегать к дополнительным регулировкам прямо на ходу. А вот пространства для ног у задних пассажиров в «корейце» заметно больше даже несмотря на то, что «Мазда» на 15 мм превосходит его по длине. Правда, ниспадающая крыша будет прижимать им головы, что в поездке на дальняк вызовет определенные неудобства. У японской «шестерки» таких проблем нет.
Что примечательно, объем багажного отсека Mazda6 составляет 429 литров — на 80 л меньше, чем у Optima, однако с точки зрения практичности, в том числе благодаря обилию дополнительных отсеков, он ничуть не хуже.