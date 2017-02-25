KIA Optima vs Mazda6: для тех, кто понимает в Toyota Camry

Если вы не бывший владелец «Волги», не имеете собственного водителя и дизайн личного автомобиля играет в жизни не последнюю роль, значит вы не один из 28 000 владельцев Toyota Camry, купивших ее в минувшему году.

И правильно — за эмоциями и эстетикой лучше обратиться к дважды обновленной Mazda6 или новой KIA Optima. Обе машины выигрывают у «Тойоты» едва ли не по всем показателям — начиная от уровня комфорта и эргономики, и заканчивая ездовыми повадками. А вот кому из них отдать предпочтение, мы решили выяснить в ходе длительных испытаний.