KIA Optima vs Mazda6: для тех, кто понимает в Toyota Camry

Фото: Вячеслав Василенко
Пока Toyota Camry бьет рекорды продаж в сегменте седанов среднего класса, добавляя радости угонщикам, а их владельцам страха остаться без авто, в сторонке скучают не менее, если не более интересные одноклассники. Сравним их в деле.

Вячеслав Василенко

Если вы не бывший владелец «Волги», не имеете собственного водителя и дизайн личного автомобиля играет в жизни не последнюю роль, значит вы не один из 28 000 владельцев Toyota Camry, купивших ее в минувшему году.

И правильно — за эмоциями и эстетикой лучше обратиться к дважды обновленной Mazda6 или новой KIA Optima. Обе машины выигрывают у «Тойоты» едва ли не по всем показателям — начиная от уровня комфорта и эргономики, и заканчивая ездовыми повадками. А вот кому из них отдать предпочтение, мы решили выяснить в ходе длительных испытаний.

ЭКСТЕРЬЕР

Корейская KIA Optima несомненно хороша — дизайнеры смогли сделать ее и элегантной, и спортивной. Строгий облик авто разбавляют агрессивного вида бамперы, «пропеллерные» колесные диски и просвечивающиеся сквозь них ядовито-красные суппорты, которые, впрочем, нравятся далеко не всем. Как бы то ни было, азиаты во главе с бывшим «фольксвагеновским» художником Питером Шрайером свой хлебушек отработали, а уж что там они — выпендрились или посмеялись — решайте сами.

А вот японская Mazda6 выглядит куда амбициознее. В отличие от «Оптимы» она менее «квадратичная», и резкие грани кузова агитируют броситься в погоню за ветром и без всяких псевдоспортивных суппортов и шильдиков GT. При этом экстерьер седана не теряет своей изысканности. Конечно, дело вкуса, но на наш взгляд «Мазда» все же смотрится солиднее и привлекательнее корейского конкурента — дизайн-студия марки прижилась в немецком Леверкузене не зря.

ЭРГОНОМИКА САЛОНА

В плане интерьера Mazda6 тоже на высоте: четко прослеживается равнение на представителей немецкой тройки — к эргономике не придраться, как, собственно, и к материалам отделки. Если в KIA торпедо выполнено из мягкого и приятного по тактильным ощущениям пластика, то у японского седана оно закатано в кожу, а кресла и прочие элементы внутреннего убранства отделаны высококачественной наппой. Сиденья «Оптимы» тоже из кожи, но более простой и к тому же скользкой по фактуре. Зато в отличие от «Мазды» они вентилируются.

А панель органов управления у «корейца» чуточку перегружена и определенно требует привыкания. За слегка повернутую к водителю центральную консоль разработчики должны отстегнуть свой процент BMW. Жаль, что графика мультимедийной системы не такая же сочная, как у баварцев. Японской мультимедиа четкости не занимать, да и на солнце «маздовский» дисплей не бликует.

Для удобства эксплуатации в зимнее время года наряду с обогревом рулевого колеса и всех кресел без исключения в Optima имеется подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей — Mazda6 подобного удовольствия лишена. Впрочем, мощного обдува системы кондиционирования ей хватает сполна, чтобы мгновенно растопить налипший на «лобовухе» снег. Все остальные подогревы присутствуют.

Что касается посадки, то здесь «японка» явно в выигрышном положении — в этом кресле ты будто родился, устроиться за рулем труда не составит. Чего нельзя сказать о КИА с ее короткой подушкой недостаточно плотного сиденья, периодически вынуждающего прибегать к дополнительным регулировкам прямо на ходу. А вот пространства для ног у задних пассажиров в «корейце» заметно больше даже несмотря на то, что «Мазда» на 15 мм превосходит его по длине. Правда, ниспадающая крыша будет прижимать им головы, что в поездке на дальняк вызовет определенные неудобства. У японской «шестерки» таких проблем нет.

Что примечательно, объем багажного отсека Mazda6 составляет 429 литров — на 80 л меньше, чем у Optima, однако с точки зрения практичности, в том числе благодаря обилию дополнительных отсеков, он ничуть не хуже.

ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ

Дорога — вот, где по-настоящему Mazda6 кладет на лопатки своего конкурента. Причем совершенно неважно, что под колесами — асфальт или грунтовка со снежно-ледяной кашей. «Баранка» в японском седане словно изящная женская талия, которую хочется держать обеими руками и не отпускать. Мгновенные реакции дополняются реактивным усилием, а дерзкие заходы в поворот — азартом.

Для пущего задора и энергетики предусмотрены подрулевые лепестки, которыми в режиме Sport щелкать — одно удовольствие. Во всяком случае, шестидиапазонный «автомат», агрегатированный с шустрым 192-сильным «скайактивом», запаздывать уже не будет. Сбалансированная подвеска и умная электроника G-Vectoring Control, распределяющая крутящий момент в зависимости от положения колес, позволяет проходить виражи со скоростью ветра, а неровности — без страха лишиться ходовой и недавно проглоченного завтрака.

Пожалуй, единственное, чего не хватает «шестерке» — это шумоизоляции колесных арок. Внешние звуки отражаются в салоне КИА гораздо меньше. Но вот в плане рулежки и настроек шасси Optima сильно уступает своему однокласснику. Мало того, что руль у «корейца» чересчур легкий, хоть и наливается какой-никакой тяжестью при ускорении, так еще и с невнятной обратной связью. Про смазанный «ноль» упоминать не хочется и вовсе.

Машину приходится подлавливать «бубликом» на скоростях, равно, как и следить за траекторией в поворотах. А при прохождении изъянов дорожного полотна, особенно на поперечных волнах, седан отзывается ощутимой раскачкой. Что до динамики, то тяги 188-сильного мотора, выступающего в паре с шестискоростной АКП, хватает практически во всем диапазоне оборотов. Лишь только при агрессивном ускорении коробка огрызается рывками. Впрочем, на помощь придут лепестки ручного переключения передач и динамичный режим.

ЧТО В ИТОГЕ?

В общем, по совокупности качеств абсолютную победу в этом поединке одержала Mazda6. Правда, и по цене она дороже корейского соперника. Версия Executive со всеми вкусностями обойдется минимум в 1 877 200 рублей, в то время как KIA Optima в исполнении GT Line можно купить, выложив на 217 000 меньше.

Впрочем, переплата в случае с «Маздой», как мы убедились, того стоит. По крайней мере, вы получите поистине драйверский автомобиль с хищной внешностью, выверенной эргономикой и роскошным интерьером.

Хотите сэкономить — вперед за Toyota Camry: машина в схожей, но менее навороченной комплектации и c более слабым 181-сильным мотором выйдет под 1 640 000 рублей. Только зачем тогда, спрашивается, вы читали эти строки?

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26 февраля 2017
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