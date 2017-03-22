GM-AVTOVAZ начал проектные работы по выпуску новой Chevrolet Niva

Откровенно говоря, иного выхода, кроме как попытаться предельно минимизировать затраты, сейчас у русско-американского предприятия нет. Ведь до сих пор компании так и не удалось найти ни инвесторов, ни кредиторов, которые могли бы оказать содействие в реанимации проекта.

Впрочем, как прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель GM-AVTOVAZ Людмила Харчева, «в настоящее время переговоры о финансировании продолжаются», однако все их детали пока держатся в секрете". Вероятно, какие-то подвижки на предприятии все же есть. Но в то, что новенькая «Шнива» увидит свет в ближайшем будущем, верится с трудом.