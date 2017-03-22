GM-AVTOVAZ начал проектные работы по выпуску новой Chevrolet Niva

Об этом со ссылкой на собственные источники в СП GM-AVTOVAZ сообщает портал «Русский автомобиль». По информации издания штамповку и сварку кузовных панелей для новой «Шнивы» будут осуществлять на площадях бывшего цеха ППИ (производства пластиковых изделий) — «джиэмовцы» даже выбрали подрядчика для выполнения проектных работ. Причем, подготовкой производственных процессов займется не вазовская Дирекция капитального строительства (ДКС), как предполагалось ранее, а никому не известная фирма, взявшаяся помочь реализовать проект по строительству Chevrolet Niva-2 за смешные деньги.
Несмотря на то, что для производства Chevrolet Niva нового поколения почти наполовину построены сварочный и штамповочный цехи, возобновлять возведение этих площадок GM-AVTOVAZ не планирует. Сварку кузовов наладят на арендованной у Волжского автозавода территории.
Откровенно говоря, иного выхода, кроме как попытаться предельно минимизировать затраты, сейчас у русско-американского предприятия нет. Ведь до сих пор компании так и не удалось найти ни инвесторов, ни кредиторов, которые могли бы оказать содействие в реанимации проекта.
Впрочем, как прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель GM-AVTOVAZ Людмила Харчева, «в настоящее время переговоры о финансировании продолжаются», однако все их детали пока держатся в секрете". Вероятно, какие-то подвижки на предприятии все же есть. Но в то, что новенькая «Шнива» увидит свет в ближайшем будущем, верится с трудом.
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