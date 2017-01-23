Чем стала лучше Chevrolet Niva за минувший год

За минувший год владельцами «Шнивы» стали без малого 30 000 россиян — автомобиль по-прежнему занимает лидирующие позиции в сегменте SUV. Правда, меньше ругать машину за ее огрехи сборки и эксплуатационные нюансы покупатели не стали.

Радует, что критику производитель не оставляет без внимания, и регулярно подвергает авто модернизации. Еще бы, ведь в противном случае есть риск лишиться части клиентов, даже несмотря на завидный внедорожный потенциал медленно, но верно устаревающего «проходимца». Чем же стала лучше Chevrolet Niva за последние несколько месяцев?