Чем стала лучше Chevrolet Niva за минувший год

Фото: GM-AVTOVAZ
На появление нового поколения русско-американского внедорножника в ближайшем будущем рассчитывать не приходится — у GM-AVTOVAZ на его создание банально нет средств. Зато, что похвально, предприятие постоянно вносит доработки в текущую генерацию Chevrolet Niva, причем ряд из них — по просьбам потребителей.

Вячеслав Василенко

За минувший год владельцами «Шнивы» стали без малого 30 000 россиян — автомобиль по-прежнему занимает лидирующие позиции в сегменте SUV. Правда, меньше ругать машину за ее огрехи сборки и эксплуатационные нюансы покупатели не стали.

Радует, что критику производитель не оставляет без внимания, и регулярно подвергает авто модернизации. Еще бы, ведь в противном случае есть риск лишиться части клиентов, даже несмотря на завидный внедорожный потенциал медленно, но верно устаревающего «проходимца». Чем же стала лучше Chevrolet Niva за последние несколько месяцев?

Вечные жалобы «нивоводов» на шум и вибрацию коробки передач на холостых оборотах вынудили «джиэмовцев» установить демпфер крутильных колебаний в ведомый диск сцепления. Во избежание попадания влаги и возникновения очагов коррозии в рабочем цилиндре сцепления, производитель оснастил его специальным штоком, исключающим пагубное воздействие сырости на узел. Шаровые опоры от проникновения грязи отныне защищены более герметичными пыльниками.

Для снижения шумов в салоне, а вместе с тем и улучшения тормозных характеристик, специалисты поставили на авто более современные колодки. Амортизаторы обзавелись усиленными крепежами защитных чехлов и стали на 20 мм длиннее — о проникновении грязи под кожухи теперь можно не переживать. Как, впрочем, и волноваться о замыкании электропроводки, которая получила улучшенную изоляцию.

А что в салоне? В уплотнителях дверей появились демпфирующие элементы, а внутри дверных замков — защитные материалы, так что о посторонних звуках во время их закрытия и постоянном дребезжании стекол можно забыть. Помимо прочего, инженеры установили дополнительные виброгасящие пластины в задние стойки, потолок и рулевую колонку. Раздражающий скрип, особенно в мороз — больше не про «Шниву».

Кроме того, модернизирован отопитель салона, который своим писком до когнитивного диссоннса пассажиров уже не доведет. А за отсутствие скрипа и разболтанности кресел — не в последнюю очередь благодаря применению усиленных креплений и звукопоглощающих материалов — производителю стоит сказать отдельное спасибо.

В ряде случаев потребители жаловались на проваливание спинки сиденья — теперь подобного не произойдет за счет внедрения более эффективных маховиков, отвечающих за настройку ее угла наклона.

Не забыл производитель и о безопасности. Трехточечным ремнем отныне может пользоваться даже средний пассажир второго ряда, а о непристегнутом ремешке — правда, только водителя — подскажет соответствующий индикатор на приборном щитке. В довесок ко всему, доработке подверглась конструкция фиксации детских кресел Isofix, и кроштейн крепления заднего дивана для удержания груза в багажном отсеке.

Кстати сказать, компания продолжает активно дорабатывать внедорожник, но каких конкретно улучшений стоит ждать в ближайшем будущем, пресс-служба предприятия уточнять отказалась. Официальный представитель СП GM-AVTOVAZ Людмила Харчева на этот вопрос портала «АвтоВзгляд» ответила выверенной корпоративной фразой: «планы мы пока не комментируем, и обо всех процессах обновления сообщим по факту их реализации».

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23 января 2017
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