Rolls-Royce тестирует новый Phantom

Ожидается, что значительных обновлений во внешнем виде «Фантома» не произойдет, а вот интерьер может кардинально преобразиться. Что касается технической стороны, то автомобиль «похудеет» благодаря использованию абсолютно новой платформы, схожей с CLAR, которую используют BMW в своей флагманской «семерке». По предварительным данным новинку вооружат 6,8-литровым V12, но так ли это будет на самом деле — узнаем позже.

Западные автомобильные издания предполагают, что Rolls-Royce может представить новый Phantom уже в середине сентября на автосалоне во Франкфурте. А вот в продажу новинка пойдет в конце нынешнего года или в начале следующего.

Напомним, что британцы готовят еще одну премьеру — свой первый кроссовер. Cullinan, как его называют в СМИ, они также покажут общественности в текущем году.