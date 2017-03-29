Lexus покажет обновленный NX в апреле

В компании пока не раскрывают практически никаких подробностей относительно обновленного SUV, однако сообщают, что автомобиль получит усовершенствования как в экстерьере, так и в интерьере. Предполагается, что кроссовер обзаведется новой головной оптикой, массивной решеткой радиатора и перелицованным бампером.

Отметим также, что помимо NX на Шанхайское мотор-шоу Lexus привезет роскошный седан LS 500h, укомплектованный гибридной силовой установкой. Напомним, LS пятого поколения дебютировал в начале месяца в Женеве. В отличие от предшественника, автомобиль имеет спортивный вид и приводится в движение более мощным двигателем — 415-сильным 3,5-литровым V6.