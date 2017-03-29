Lexus покажет обновленный NX в апреле

Фото: www.lexusenthusiast.com
Lexus анонсировал дату премьеры обновленного кроссовера NX. Японцы представят «паркетник» уже в середине апреля на автосалоне в Шанхае.
Виктория Базылева

В компании пока не раскрывают практически никаких подробностей относительно обновленного SUV, однако сообщают, что автомобиль получит усовершенствования как в экстерьере, так и в интерьере. Предполагается, что кроссовер обзаведется новой головной оптикой, массивной решеткой радиатора и перелицованным бампером.

Отметим также, что помимо NX на Шанхайское мотор-шоу Lexus привезет роскошный седан LS 500h, укомплектованный гибридной силовой установкой. Напомним, LS пятого поколения дебютировал в начале месяца в Женеве. В отличие от предшественника, автомобиль имеет спортивный вид и приводится в движение более мощным двигателем — 415-сильным 3,5-литровым V6.

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29 марта 2017
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