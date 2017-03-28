В России перестали расти продажи люксовых автомобилей

Фото: www.netcarshow.com
В ходе исследования российского рынка новых легковых автомобилей, охватывающих люксовый сегмент, выявилось, что в феврале продажи сократились на 0,9% по сравнению с прошлогодним результатом.
Виктория Базылева

Так, в минувшем месяце россияне приобрели 111 люксовых автомобилей. Как сообщает агенство «Автостат», наши соотечественники чаще всего отдают предпочтение модели Mercedes-Maybach S-Class — в феврале официальные дилеры реализовали 44 таких автомобиля. На второй строчке с результатом в 40 проданных машин расположилась марка Maserati, причем все 40 — это кроссоверы Levante. Замыкает лидерскую тройку британская компания Bentley, в чью пользу сделали выбор 20 россиян.

Отмечается, что 75 автомобилей класса Luxury было продано в Москве и Московской области, 7 экземлпяров реализовали дилеры Санкт-Петербурга, и по три человека роскошными машинами обзавелись в Челябинской и Кемеровской областях.

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28 марта 2017
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