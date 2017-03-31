Lamborghini Huracan поступил на службу полиции

Фото: www.motorpasion.com
Глава Lamborghini Стефано Доменикале в торжественной обстановке вручил министру внутренних дел Италии Марко Миннити ключи от новенького суперкара Huracan. Теперь в автопарке римских правоохранителей насчитывается целых два шустрых автомобиля.
Виктория Базылева

Huracan, цена которого на местном рынке стартует с отметки в 200 000 евро, призван служить не только местной полиции, но и медицинским учреждениям. На специально оборудованном автомобиле в случае острой необходимости можно весьма оперативно доставить кровь для переливания или органы на трансплантацию.

Патрульный суперкар вооружен 5,2-литровым 10-цилиндровым атмосферником, развивающим 610 л.с. и максимальный крутящий момент в 560 Нм. А в паре с двигателем трудится семиступенчатый робот LDF с двойным сцеплением. При таком оснащении Huracan разгоняется до сотни всего за 3,2 секунды — итальянские нарушители и глазом моргнуть не успеют, как окажутся за решеткой.

Фото: www.motorpasion.com

В списке дополнительных опций полицейской машины значится планшет с камерой видеонаблюдения, проблесковые маячки и рации. Нельзя не отметить и медицинские «прибамбасы» — в багажнике суперкара «поселился» дефибрилятор, а также минихолодильник для перевозки огранов, предназначенных для трансплантации. Примечательно, что в пользовании итальянского министерства внутренних дел уже есть один Huracan — им они обзавелись еще в 2015 году.

К слову сказать, ранее «АвтоВзгляд» писал о самых интересных автомобилях российской полиции. На чем передвигаются наши правоохранители можно посмотреть здесь.

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31 марта 2017
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