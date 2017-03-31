Lamborghini Huracan поступил на службу полиции

Huracan, цена которого на местном рынке стартует с отметки в 200 000 евро, призван служить не только местной полиции, но и медицинским учреждениям. На специально оборудованном автомобиле в случае острой необходимости можно весьма оперативно доставить кровь для переливания или органы на трансплантацию.

Патрульный суперкар вооружен 5,2-литровым 10-цилиндровым атмосферником, развивающим 610 л.с. и максимальный крутящий момент в 560 Нм. А в паре с двигателем трудится семиступенчатый робот LDF с двойным сцеплением. При таком оснащении Huracan разгоняется до сотни всего за 3,2 секунды — итальянские нарушители и глазом моргнуть не успеют, как окажутся за решеткой.