Злостных нарушителей ПДД будут «сажать» на 5 лет

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В Совете Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий наказание для стритрейсеров и злостных нарушителей ПДД в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Но как и на основании каких документов будут привлекать водителей к ответственности — пока неясно.
Вячеслав Василенко

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов уверен, что кроме, как тюрьмой водителей, сознательно идущих на нарушения, в том числе и общественного порядка, больше ничем не утихомирить.

По мнению автора инициативы, привлечение к административной ответственности уличных гонщиков вроде Игоря Ишаева, Мары Багдасарян и прочих Русланов Шамсуаровых на путь исправления, увы, не ставит. Поэтому лучшим способом охладить их пыл станет изоляция от общества. Стритрейсерам и агрессивно настроенным драйверам, считает сенатор, необходимо предъявлять обвинения по п. «В» ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — максимальное наказание за грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством предусматривает заключение под стражу на срок до пяти лет.

Впрочем, документ предполагает и штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей, а также обязательные работы до 480 часов и исправительные работы до двух лет.

Фото: Вячеслав Василенко

Только вот непонятно, каким образом подобных хулиганов привлекать к ответственности, ведь сотрудники ГИБДД могут составить протокол лишь по факту нарушения ПДД, а уголовное преследование в их компетенцию не входит. Вероятнее всего, инспекторам, подозревающим водителя в целенаправленном и систематическом нарушении правил, придется обращаться за помощью к дознавателям, которые будут определять, подпадают ли действия задержанного под уголовную ответственность.

Выстроить подобный алгоритм работы правоохранителей достаточно сложно — проще использовать уже готовую законодательную базу. Например, нормы, предусматривающие наказание за превышение допустимого порога скорости на 60−80 км/ч в виде лишения права управления транспортным средством давно приняты, однако массово не применяются. Ведь около 70% нарушений скоростного режима сегодня фиксируют стационарные радары, не имеющие возможности отбирать у дорожных хулиганов «права», а лишь только присылающие собственникам попавшихся на камеру машин «письма счастья». Этим, собственно говоря, и пользуются лихачи.

Ранее, напомним, с похожим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат пообещал в скором времени добиться внесения ряда законодательных инициатив, в том числе и в Уголовный кодекс РФ, что позволило бы на пять лет отправлять общественно-опасных уличных гонщиков на перевоспитание в ссылку из крупных городов в дальние регионы страны.

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28 марта 2017
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