Злостных нарушителей ПДД будут «сажать» на 5 лет

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов уверен, что кроме, как тюрьмой водителей, сознательно идущих на нарушения, в том числе и общественного порядка, больше ничем не утихомирить.

По мнению автора инициативы, привлечение к административной ответственности уличных гонщиков вроде Игоря Ишаева, Мары Багдасарян и прочих Русланов Шамсуаровых на путь исправления, увы, не ставит. Поэтому лучшим способом охладить их пыл станет изоляция от общества. Стритрейсерам и агрессивно настроенным драйверам, считает сенатор, необходимо предъявлять обвинения по п. «В» ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — максимальное наказание за грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством предусматривает заключение под стражу на срок до пяти лет.

Впрочем, документ предполагает и штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей, а также обязательные работы до 480 часов и исправительные работы до двух лет.