Ferrari показала свой самый мощный суперкар 812 Superfast

Разработчики вооружили автомобиль 6,3-литровым V12 мощностью 800 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. До сотни он способен разогнаться всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 340 км/ч. Еще одно отличие версии Superfast от стандартной — это электромеханическая система рулевого управления вместо гидравлической.

Что касается внешности нового автомобиля, то он получил расположенные около воздухозаборников светодиодные фары, специальные диффузоры и более спортивную укороченную заднюю часть. В салоне значительных изменений не произошло: появились лишь новые спортивные сиденья, рулевое колесо и мультимедийная система.