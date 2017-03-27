Почему не стоит оснащать новый Renault Duster «допами» у официальных дилеров

Боитесь поцарапать бампер, сдавая во дворе задним ходом? Лучшее решение — инсталляция датчиков парковки, за которые в дилерском центре попросят 8000 рублей. В то же время покупка парктроника на стороне с учетом установки обойдется в среднем в 3500 рублей.

За самую простую аудиосистему в автосалоне с вас потребуют 17 600 «деревянных», но куда более продвинутую «музыку» можно поставить, заплатив около 3000 — за «однодиновую» магнитолу и без малого 10 000 — за «голову» 2-DIN с поддержкой DVD и МР3-форматов, да еще и с встроенными USB-слотом. Причем речь идет не о какой-то там непонятной аппаратуре, а о самых настоящих Pioneer и прочих Kenwood.

Пластиковые декоративные накладки на пороги в «Рено» оценивают в 11 000 отечественных дензнаков, пусть и вкупе с псевдозащитой арок, а «Яндекс.Маркет» предлагает их всего за 3000. А готовы ли вы заплатить 3000 за коврики в салон, если их можно взять вдвое дешевле?