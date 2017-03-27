Почему не стоит оснащать новый Renault Duster «допами» у официальных дилеров

Ведь «за недорого» дилеры предлагают покупателям фактически голый автомобиль — в базовом варианте исполнения у «француза» московской сборки нет ни «музыки», ни центрального замка, ни даже тех самых ковриков. Что уж там говорить про легкосплавные диски, рейлинги на крыше и противотуманки — за все эти и другие прелести жизни придется переплачивать. И в случае с «официалами» — довольно много. Впрочем, можно дооснастить машину и самостоятельно, благо предложений по продаже и установке всевозможных автомобильных аксессуаров для «Дастера» на рынке сейчас видимо-невидимо.
Как же в новехонький автомобиль и не поставить охранную систему? Дилеры с радостью помогут решить этот вопрос, опустошив карман новоиспеченного владельца примерно на 25 000 рублей, и еще 20 000 с лишним потребует установка центрального замка. Согласитесь, удовольствие не из дешевых, особенно если базовый «Рено» за 640 000 «деревянных» приобретается в кредит. Поэтому вполне разумно отказать «официалам» и обратиться за помощью к независимым сервисменам, которые оперативно воткнут в вашу машину любую сигнализацию. Среди бюджетных вариантов легко найти «охранку» за 7000 рублей и заплатить за ее установку еще 3000. В этот ценовой диапазон, в частности, укладываются модели небезызвестных брендов Pandora и StarLine.
Боитесь поцарапать бампер, сдавая во дворе задним ходом? Лучшее решение — инсталляция датчиков парковки, за которые в дилерском центре попросят 8000 рублей. В то же время покупка парктроника на стороне с учетом установки обойдется в среднем в 3500 рублей.
За самую простую аудиосистему в автосалоне с вас потребуют 17 600 «деревянных», но куда более продвинутую «музыку» можно поставить, заплатив около 3000 — за «однодиновую» магнитолу и без малого 10 000 — за «голову» 2-DIN с поддержкой DVD и МР3-форматов, да еще и с встроенными USB-слотом. Причем речь идет не о какой-то там непонятной аппаратуре, а о самых настоящих Pioneer и прочих Kenwood.
Пластиковые декоративные накладки на пороги в «Рено» оценивают в 11 000 отечественных дензнаков, пусть и вкупе с псевдозащитой арок, а «Яндекс.Маркет» предлагает их всего за 3000. А готовы ли вы заплатить 3000 за коврики в салон, если их можно взять вдвое дешевле?
Куда более примечательным выглядит тот факт, что «реношники» не позволяют заказать отдельно противотуманные фары. Они идут в одном пакете — нет, не с биксеноном, а с круиз-контролем — за 10 000 рублей. Биксеноновые линзы не предлагаются в принципе. Впрочем, купить и установить «противотуманки» можно за 2000−3000 рублей. Во столько же обойдется и биксенон.
Не нравятся штампованные диски? Готовьте 10 000 «целковых» и уедете из шоу-рума на «литье», хотя за эти же деньги можно подыскать в интернете куда более модные и эффектные с эстетической точки зрения «катки». А вот с рейлингами французы поступили и вовсе издевательски — в авто стандартной комплектации их без сверления крыши самостоятельно установить не получится. Но если среди знакомых найдется рукастый мастер, то можно сэкономить как минимум раза в три, ибо в официальном дилерском центре крепления для багажа ставят за 13 000 рубликов.
В общем, бюджетный казалось бы кроссовер в ходе доработок руками дилеров оказывается отнюдь не бюджетным. Поэтому многие владельцы популярного автомобиля и обращаются к «неофициалам» — экономия на лицо! Только, конечно, не следует забывать, что в ряде случаев есть риск «слететь» с заводской гарантии.