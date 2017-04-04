2115 автомарок Jeep, FIAT и Chrysler признаны дефектными

Так, трех владельцев Jeep Cherokee ожидают на СТО официальных дилеров для перепрограммирования на автомобиле электронного блока управления и установки правильных параметров работы корректора фар. На четырнадцати автомобилях проверят сиденья, а еще 340 внедорожников этой модели отзываются по причине возможного отсутствия накладок расширителей колесных арок.

На 99 машинах Dodge Journey и 616 FIAT Freemont производитель обнаружил протечку воды по проводам «массы», которая в итоге попадает в блок управления системой ABS. На 284 автомобилях Chrysler, Dodge Grand Voyager и Journey заменят оригинальный блок управления ORC, а на 401 Jeep Wrangler — спиральный контактор, заднюю крышку и кожух рулевой колонки. Кроме того, на 131 внедорожнике Wrangler опасно передвигаться в виду отсоединяющихся проводов передних «датчиков удара», активирующих подушки безопасности — специалисты устанят и эту проблему.

221 Chrysler 300 признаны дефектными из-за проблем с коробкой передач, которая самопроизвольно приводит в движение автомобиль, а на шести Jeep Grand Cherokee может произойти утечка топлива из-за ненадежной топливной рампы.