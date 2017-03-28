Проданные в России Jeep Grand Cherokee и Liberty смертельно опасны

Как сообщает «Росстандарт», под сервисную акцию подпадает 1159 машин Grand Cherokee и Liberty, реализованных российскими официальными дилерами в период с мая 2003-го по апрель 2005 года. Причинами проведения кампании послужили возможные сбои работы блока управления системы безопасности пассажиров (ОRC). Из-за неисправности могут самопроизвольно сработать подушки безопасности или преднатяжители ремней, что, в свою очередь, ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Специалисты дилерских центров оповестят владельцев потенциально опасных автомобилей о необходимости заехать в сервисную зону для бесплатной замены пресловутого блока ОRC. Впрочем, дожидаться приглашения необязательно — можно позвонить любому официальному дилеру и уточнить, подпадает ли автомобиль под отзыв, назвав идентификационный номер (VIN).

Напомним, что проданные в России внедорожники Jeep Grand Cherokee также отзываются в связи с возможными проблемами в электропроводке. Производитель выявил дефект более, чем на 6500 автомобилях.