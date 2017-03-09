Jeep презентовал в Женеве Compass второго поколения

Гамма бензиновых двигателей сменившего поколение Compass включает в себя 1,4-литровые турбомоторы мощностью 140 и 170 л.с., а дизельная линейка представлена 1,6-литровым 120-сильным двигателем и двухлитровыми агрегатами, развивающими 140 и 170 сил. На нашем рынке также будет доступна версия с 2,4-литровым мотором. В качестве трансмиссии предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач или девятидиапазонный «автомат».
Список электронных ассистентов насчитывает 70 систем пассивной и активной безопасности, среди которых система предупреждения о возможном столкновении, контроль движения в полосе, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, парктроники, система курсовой устойчивости ESP, которая минимизирует риск переворачивания автомобиля, семь подушек безопасности и другие. За внедорожные возможности кроссовера отвечают Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low с пятью режимами дорожного покрытия: автоматический, «Снег», «Песок», «Грязь» и «Камни» для версии Trailhawk.
Экстерьер автомобиля исполнен в традиционных для Jeep мотивах — новый Compass получил характерную радиаторную решетку с семью прорезями и трапециевидные колесные арки. В качестве информационно-развлекательной системы предлагается мульмедиа Uconnect 5.0, 7.0 или 8.4NAV — они отличаются размерами тачскрина, а также набором фукнций.
Старт продаж нового кроссовера намечен на конец нынешнего года. Цены на новинку будут объявлены производителем дополнительно.