Jeep презентовал в Женеве Compass второго поколения

Список электронных ассистентов насчитывает 70 систем пассивной и активной безопасности, среди которых система предупреждения о возможном столкновении, контроль движения в полосе, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, парктроники, система курсовой устойчивости ESP, которая минимизирует риск переворачивания автомобиля, семь подушек безопасности и другие. За внедорожные возможности кроссовера отвечают Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low с пятью режимами дорожного покрытия: автоматический, «Снег», «Песок», «Грязь» и «Камни» для версии Trailhawk.

Экстерьер автомобиля исполнен в традиционных для Jeep мотивах — новый Compass получил характерную радиаторную решетку с семью прорезями и трапециевидные колесные арки. В качестве информационно-развлекательной системы предлагается мульмедиа Uconnect 5.0, 7.0 или 8.4NAV — они отличаются размерами тачскрина, а также набором фукнций.

Старт продаж нового кроссовера намечен на конец нынешнего года. Цены на новинку будут объявлены производителем дополнительно.