Российские продажи Datsun выросли на 50%

Так, по отношению к аналогичному периоду минувшего года продажи Datsun в России увеличились на 50%. В частности, в марте в пользу бюджетных «японцев» сделали выбор 3477 россиян.

— Стабильный рост продаж в первом квартале нового года говорит о высокой степени доверия автовладельцев: Datsun заботится о своих клиентах и предлагает надежные автомобили по доступной цене, — подчеркнул глава российского подраздения Datsun Дмитрий Бусуркин.

Напомним, что на сегодняшний день японская марка представлена в нашей стране двумя моделями: седаном on-DO и хетчбэком mi-DO, обзавестись которыми можно по цене от 436 000 и 502 000 рублей соответственно.