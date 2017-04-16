Беспилотные грузовики FAW появятся в продаже в 2018 году

Как сообщает китайское информационное агенство Xinhua, первые испытания грузовой машины-беспилотника прошли весьма успешно. Как оказалось, автомобиль точно распознает сигналы светофора, ускоряется, замедляется и перестраивается в соседние полосы в случае необходимости. Отмечается, что грузовик даже справился с поставленной ему задачей изменить выбранный маршрут движения.

Как рассказал Ху Ханьцзе, Глава FAW, покупатели заинтересовались беспилотными грузовиками, и в компании уже начали принимать предварительные заказы. Он также отметил, что завод к серийному производству автомобилей готов, найдены и партнеры, которые займутся обслуживанием этих автомобилей.