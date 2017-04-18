В России стартовало производство нового KIA Rio

На первоначальном этапе предприятие будет выпускать автомобили в кузове «седан», чуть позже к ним присоединяться и хетчбэки. Что касается начала продаж корейского бестселлера, то в шоу-румы машины поступят к началу осени. Как уже рассказывал «АвтоВзгляд», до конца года из ворот питерского завода выйдут около 100 000 авто марки.

Свежая генерация «Рио» порадует обновленным дизайном, выраженным в переформатированных бамперах, оптике, капоте и иной форме окон. Агрегаты новинка унаследует от соплатформенного Hyundai Solaris — младший 1,4-литровый мотор, развивающий 99 л.с. и более мощный, 123-сильный двигатель. Коробки передач — строго шестиступенчатые, как «механика», так и «автомат».