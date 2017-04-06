Подержанный KIA Rio: игра в русскую рулетку

Фото: www.autowp.ru
Бюджетные автомобили, как правило, не отличаются особой долговечностью, выдающимся моторесурсом и внушительным запасом прочности. Это можно сказать практически про все машины В-класса, представленные на российском рынке. И «фаворит» в этом списке — KIA Rio. В рейтинге самых ненадежных моделей он наверняка занял бы одно из призовых мест.
Сергей Федоров

Продажи третьего поколения KIA Rio на нашем рынке начались в середине 2011 года, а 15 августа стартовало производство модели на предприятии Hyundai под Санкт-Петербургом. Автомобиль поначалу выпускался в кузове седан, спустя полгода компанию ему составил более практичный пятидверный хетчбэк. В начале 2015 года машина подверглась рестайлингу и обзавелась новой оптикой, бамперами и решеткой радиатора. Помимо незначительных внешних изменений Rio получил шестиступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Ожидается, что следующая по счету, четвертая генерация появится на российском рынке нынешней осенью.

Покупая с рук дорестайлинговый KIA Rio, не удивляйтесь многочисленным сколам и царапинам. Лакокрасочное покрытие у машины очень тонкое и хиленькое — от малейшего прикосновения краска моментально слазит. От ржавчины спасает только довольно прочное гальваническое покрытие, которое, собственно, и не дает кузову цвести. Однако имейте ввиду, что крыша и стойки у этой модели не подвергаются гальванической обработке, а посему быстрее поддаются коррозии, нежели остальные элементы корпуса.

Фото: www.autowp.ru

Кузовное «железо» многие владельцы сравнивают с фольгой — металл на самом деле очень тонкий и податливый. Острословы утверждают, что даже кошка, пройдясь по крышке багажника или капоту, оставит на них свои следы. Хлипкие бамперы с удивительной легкостью отщелкиваются от креплений.

Шумоизоляция на Rio практически отсутствует. Видимо, при разработке машины инженеры в принципе не принимали этот параметр в расчет. Зато на установке дополнительной «шумки» неплохо зарабатывают многочисленные частные сервисы, специализирующиеся. Именно поэтому на вторичном рынке продается немало автомобилей, оснащенных дополнительной, хотя и доморощенной, звукоизоляцией.

Много нареканий вызывает работа климатической установки: навязчивый шум вентилятора-отопителя досаждает, а кондиционеру не хватает производительности. Довольно быстро выходит из строя компрессор. Одно дело, когда он умирает в гарантийный период — но второму-то владельцу уже придется потратить на его замену порядка 9500 рублей.

Серьезных проблем с прочим электрооборудованием вроде бы не возникает — отчасти от того, что электрика довольно проста и ремонтопригодна. Мелкие глюки и сбои, конечно, случаются, но они не носят массового характера. Так, часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов, которые меняются на раз-два и при этом не требуется демонтировать блок-фару.

Фото: www.autowp.ru

За все время производства на KIA Rio устанавливались два бензиновых двигателя объемом 1,4 л и 1,6 л мощностью соответственно 107 и 123 л.с. с системой изменения фаз газораспределения. Казалось бы, металлическая цепь в приводе механизма ГРМ должна служить вечно — ну по крайней мере, до 250 000 км. Однако уже после 80 000 пробега она растягивается и подлежит замене. Ремонт установкой новых натяжителей и успокоителей обойдется в 15 000 рублей.

Примерно к этому же моменту может выйти из строя нейтрализатор, причем чаще это случается на 1,4-литровом моторе. Если владелец гарантийной машины сумеет доказать, что эксплуатировал автомобиль по всем правилам и заливал рекомендованные к применению масла и топливо, то на его Rio катализатор официалы заменят бесплатно. Остальным придется потратить на ремонт порядка 60 000 целковых.

Прокладка клапанной крышки обоих двигателей «посажена» на герметик, который после ста тысяч километров пробега рассыхается. Как следствие — возникает течь масла. В группу риска попадают также сальники коленчатого и распределительных валов, которые начинают «сопливить» после пяти лет эксплуатации.

Фото: www.autowp.ru

На все «Рио», произведенные до 2015 года, устанавливалась пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат». В механической коробке через 100 000 км «устают» синхронизаторы второй и третьей передачи. Как вы только почувствовали, что скорости включаются с возрастающим усилием, спешите в сервис. Иначе вместо замены синхронизаторов придется ремонтировать коробку, что потребует минимум 25 000 рублей. Кстати, «шестиступка» тоже не безгрешна, хотя еще и не успела обрасти богатой статистикой поломок.

Старый добрый «автомат» беспроблемен и долговечен. Если в нем каждые 60 000 км обновлять масло, то он без капремонта прослужит до 250-тысячного рубежа. Узел сцепления выхаживает в среднем 100 000 км, и меняется в сборе за 15 000 целковых. В подшипниках передних ступиц ценой 4000 рублей после 50 000 км появляется люфт, который устраняется подтяжкой гаек крепления приводных валов.

К этому времени потребует внимания и рулевая рейка, которую обычно меняют по гарантии заодно с насосом гидроусилителя. В послегарантийный период замена рейки потянет на 40 000 рублей, насоса — на 6500.

Подвеска KIA Rio отличается беспрецедентной жесткостью, при этом филигранной управляемость автомобиля никак не назовешь. Во многом такой парадокс обусловлен неудачными настройками штатных пружин и амортизаторов. Кардинально проблему можно режить установкой детали от более именитого производителя.

В общем, покупая подержанный KIA Rio, не надейтесь на то, что вам удастся долго избегать вынужденного визита в автосервис.

дешевые машины, бюджетные авто, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину
6 апреля 2017
44