Подержанный KIA Rio: игра в русскую рулетку

Кузовное «железо» многие владельцы сравнивают с фольгой — металл на самом деле очень тонкий и податливый. Острословы утверждают, что даже кошка, пройдясь по крышке багажника или капоту, оставит на них свои следы. Хлипкие бамперы с удивительной легкостью отщелкиваются от креплений.

Шумоизоляция на Rio практически отсутствует. Видимо, при разработке машины инженеры в принципе не принимали этот параметр в расчет. Зато на установке дополнительной «шумки» неплохо зарабатывают многочисленные частные сервисы, специализирующиеся. Именно поэтому на вторичном рынке продается немало автомобилей, оснащенных дополнительной, хотя и доморощенной, звукоизоляцией.

Много нареканий вызывает работа климатической установки: навязчивый шум вентилятора-отопителя досаждает, а кондиционеру не хватает производительности. Довольно быстро выходит из строя компрессор. Одно дело, когда он умирает в гарантийный период — но второму-то владельцу уже придется потратить на его замену порядка 9500 рублей.

Серьезных проблем с прочим электрооборудованием вроде бы не возникает — отчасти от того, что электрика довольно проста и ремонтопригодна. Мелкие глюки и сбои, конечно, случаются, но они не носят массового характера. Так, часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов, которые меняются на раз-два и при этом не требуется демонтировать блок-фару.