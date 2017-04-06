Подержанный KIA Rio: игра в русскую рулетку

Продажи третьего поколения KIA Rio на нашем рынке начались в середине 2011 года, а 15 августа стартовало производство модели на предприятии Hyundai под Санкт-Петербургом. Автомобиль поначалу выпускался в кузове седан, спустя полгода компанию ему составил более практичный пятидверный хетчбэк. В начале 2015 года машина подверглась рестайлингу и обзавелась новой оптикой, бамперами и решеткой радиатора. Помимо незначительных внешних изменений Rio получил шестиступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Ожидается, что следующая по счету, четвертая генерация появится на российском рынке нынешней осенью.
Покупая с рук дорестайлинговый KIA Rio, не удивляйтесь многочисленным сколам и царапинам. Лакокрасочное покрытие у машины очень тонкое и хиленькое — от малейшего прикосновения краска моментально слазит. От ржавчины спасает только довольно прочное гальваническое покрытие, которое, собственно, и не дает кузову цвести. Однако имейте ввиду, что крыша и стойки у этой модели не подвергаются гальванической обработке, а посему быстрее поддаются коррозии, нежели остальные элементы корпуса.