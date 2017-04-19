Европейские продажи АВТОВАЗа подскочили на 73%

При этом по итогам первого квартала продажи АВТОВАЗа увеличились на 62,9%: за три месяца официальные европейские дилеры реализовали 1140 машин российского автопроизводителя. Разумеется, эти результаты не идут ни в какое сравнение с достижениями мировых автогигантов, но положительная динамика наблюдается — а это лучше, чем ничего.

Отметим также, что в целом рынок Европы в марте вырос на 10,9% до 1 936 839 автомобилей. Лидерство по-прежнему удерживает Volkswagen, продавший 188 134 машины, вторую строчку с результатом в 158 368 реализованных автомобилей занимает Ford, а третьим стал Renault — в пользу машин французской марки сделали выбор 138 277 европейцев.