Ford представил обновленный Explorer

Фордовцы оснастили Explorer пакетом опций Safe&Smart, включающим в себя мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и другие системы безопасности. В машине «поселился» и 4G-модем, который обеспечивает выход в интернет сразу десятерым пользователям одновременно.

Что же касается внешнего вида Explorer 2018 модельного года, то автомобиль обновился незначительно. Слегка видоизменились бамперы и радиаторная решетка, а также появились некоторые хромированные элементы.

Как сообщают западные источники, ориентированный на американский рынок внедорожник комплектуется 2,4-литровым турбомотором мощностью 284 л.с. или одним из двух 3,5-литровых V6, развивающих 294 или 370 сил соответственно. Известно, что продажи модели в США начнутся осенью нынешнего года, а вот когда автомобиль появится в России — неизвестно. Напомним, что на сегодняшний день обзавестись машиной в нашей стране можно, заплатив от 2 499 000 рублей.