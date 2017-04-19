АВТОВАЗ отметил День первого автомобиля

Фото: АВТОВАЗ
19 апреля тольяттинцы отмечают «День выпуска первого автомобиля»: 47 лет назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые машины ВАЗ-2101. Заметим, что это не единственная годовщина, позволяющая волжанам выпить лишнюю рюмочку.
Виктория Базылева

Так, 20 июля минувшего года АВТОВАЗ праздновал 50-летний юбилей со дня основания компании, то есть с момента подписания правительственного постановления «О строительстве в городе Тольятти автомобильного завода». Тогда к столь знаменательной дате даже приурочили выпуск LADA Vesta и LADA XRAY юбилейной серии ограниченным тиражом по 500 экземпляров.

Что же до «Дня первого автомобиля», то как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, сотрудники предприятия очень любят этот корпоративный праздник. Ведь именно в это время проходит награждение победителей ежегодного конкурса «100 лучших работников», семейное спортивное мероприятие «Вазовская верста» с забегом на 1433 метров, а также традиционный субботник.

Фото: АВТОВАЗ

Отметим, что с 1970 года на Волжском заводе произведено почти 29 миллионов машин более чем 40 моделей. Из них 5 млн. приходится на «копейку» и 4 млн. — на модель ВАЗ-2106. При этом тиражом почти в 2,5 млн. экземпляров разошелся внедорожник LADA 4×4, пользующийся спросом у покупателей и по сей день.

Напомним, что в настоящее время сразу три современные модели LADA — Granta, Vesta и XRAY — являются лидерами российского авторынка. По итогам первого квартала «Гранта» расположилась на втором месте рейтинга, седан Vesta получил «бронзу», а высокий хетчбэк XRAY поднялся на девятую строчку.

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19 апреля 2017
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