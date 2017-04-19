АВТОВАЗ отметил День первого автомобиля

Так, 20 июля минувшего года АВТОВАЗ праздновал 50-летний юбилей со дня основания компании, то есть с момента подписания правительственного постановления «О строительстве в городе Тольятти автомобильного завода». Тогда к столь знаменательной дате даже приурочили выпуск LADA Vesta и LADA XRAY юбилейной серии ограниченным тиражом по 500 экземпляров.

Что же до «Дня первого автомобиля», то как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, сотрудники предприятия очень любят этот корпоративный праздник. Ведь именно в это время проходит награждение победителей ежегодного конкурса «100 лучших работников», семейное спортивное мероприятие «Вазовская верста» с забегом на 1433 метров, а также традиционный субботник.