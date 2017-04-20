Шанхай-2017: Geely представила свой первый минивэн

Футуристичного вида прототип Geely MPV — дело рук бывшего дизайнера Volvo Питера Хорбери. Именно он сделал модели китайской марки самобытными и узнаваемыми — не в последнюю очередь благодаря ребрендингу и «прическе» автомобилей под единый корпоративный стиль.
В рамках Шанхайского автосалона Geely презентовала свой первый минивэн. Правда, пока только в статусе концепта. Впрочем, производитель в скором времени готовится запустить его в серийное производство.
Минивэн получил фирменную решетку радиатора «круги на воде», полностью светодиодную оптику, широкие распашные двери, графическую панель приборов, тачпад в центральной консоли и огромную панорамную крышу.
Кроме того, Geely MPV оснащен полуавтономной системой управления, а также нашпигован сенсорами и камерами, отвечающими за безопасность.
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