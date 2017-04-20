Автомобили

Автопром Шанхай-2017: Geely представила свой первый минивэн Фото: Вадим Устинов

В рамках Шанхайского автосалона Geely презентовала свой первый минивэн. Правда, пока только в статусе концепта. Впрочем, производитель в скором времени готовится запустить его в серийное производство.