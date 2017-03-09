Geely Emgrand GT: бизнес по-китайски

И для начала надо, пожалуй, упомянуть, что у себя на родине машина пользуется просто неслыханной популярностью. Достаточно сказать, что только за первый год выпуска автостроитель несколько раз корректировал производственные планы в сторону увеличения. А на всекитайском конкурсе «Автомобиль года-2015» седан стал абсолютным лидером, опередив таких «монстров», как Mercedes-Maybach S-Class и Jaguar XE.

Удивлены? На самом деле удивляться тут нечему, ведь к созданию Geely Emgrand GT приложил руку бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери, явивший миру не по-китайски красивый китайский автомобиль. Скажу больше — это одна из самых ярких и привлекательных машин «made in China», что мне доводилось видеть. Впрочем, отношение к Поднебесной она имеет лишь номинальное: технологии, использованные в седане, — «вольвовские», а помощь в разработке авто оказывали специалисты, приглашенные из Америки и Испании.

Да что там говорить, если на специально построенном для выпуска модели заводе используется самое современное оборудование от европейских Bosch, BASF, Comau и ABB. А вот «тележка», известная нам под кодовым обозначением КС, — китайская, хотя и в это, честно говоря, вериться с трудом. Впрочем, не будем спорить с автостроителем, но скорее всего, за основу взята модернизированная платформа от той же Volvo, которую Geely с потрохами купила несколько лет назад. Как бы то ни было, продукт получился до неприличия приличным.