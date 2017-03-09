Geely Emgrand GT: бизнес по-китайски

Фото: Алексей Батушенко
Впервые с бизнес-седаном Geely Emgrand GT я познакомился еще два года назад в ходе премьерных покатушек по Шанхаю. И вот с опозданием на полтора года, китайцы привезли свое детище в Россию. Портал «АвтоВзгляд» первым опробовал автомобиль на наших дорогах.
Вячеслав Василенко

И для начала надо, пожалуй, упомянуть, что у себя на родине машина пользуется просто неслыханной популярностью. Достаточно сказать, что только за первый год выпуска автостроитель несколько раз корректировал производственные планы в сторону увеличения. А на всекитайском конкурсе «Автомобиль года-2015» седан стал абсолютным лидером, опередив таких «монстров», как Mercedes-Maybach S-Class и Jaguar XE.

Удивлены? На самом деле удивляться тут нечему, ведь к созданию Geely Emgrand GT приложил руку бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери, явивший миру не по-китайски красивый китайский автомобиль. Скажу больше — это одна из самых ярких и привлекательных машин «made in China», что мне доводилось видеть. Впрочем, отношение к Поднебесной она имеет лишь номинальное: технологии, использованные в седане, — «вольвовские», а помощь в разработке авто оказывали специалисты, приглашенные из Америки и Испании.

Да что там говорить, если на специально построенном для выпуска модели заводе используется самое современное оборудование от европейских Bosch, BASF, Comau и ABB. А вот «тележка», известная нам под кодовым обозначением КС, — китайская, хотя и в это, честно говоря, вериться с трудом. Впрочем, не будем спорить с автостроителем, но скорее всего, за основу взята модернизированная платформа от той же Volvo, которую Geely с потрохами купила несколько лет назад. Как бы то ни было, продукт получился до неприличия приличным.

На стоянке одного из торговых центров ко мне подошли сразу несколько человек с одним и тем же вопросом: это что, правда «китаец»? Автомобиль им понравился не меньше моего — не в последнюю очередь благодаря поджарому силуэту, агрессивного вида бамперам, изящно граненым боковинам и «паутине» радиаторной решетки.

Ни малейшего намека на кузовные зазоры здесь нет, как, впрочем, не вызывает отторжения и подгонка элементов интерьера. Скорее, наоборот: кожей в салоне отделано все, что только можно, а пластик настолько мягкий, что ему могут позавидовать даже некоторые «японцы». А как вам понравится амбиентная подсветка, почти как в Mercedes-Benz S-класса?

Торпедо козыряет элегантными вставочками под алюминий, дерево и рояльный лак, а приборный щиток подсвечивается мягкого тона белыми диодами, которые под вечер сменяются умеренно красными — владельцы Toyota Camry сейчас громко сглотнули слюну, подбадривая себя любимых мифом о ее надежности.

На 3,5-дюймовый дисплей бортового компьютера выводятся все основные технические показатели о состоянии машины, включая давление и даже температуру в каждой из шин. Правда, про индикатор текущей скорости азиаты почему-то забыли.

В центральной консоли поселился антибликовый тачскрин мультимедийной системы диагональю 8 дюймов, отвечающий на прикосновения ничуть не хуже, чем американский «айфон» китайского производства. Понятное дело: не обошлось тут без двухзонного климат-контроля со встроенным ионизатором воздуха, парктроников по кругу, камеры заднего вида и беспроводного Bluetooth-модуля. В общем, все как у больших.

Места в салоне пятиметрового седана — хоть в футбол играй. Сзади, как подобает авто бизнес-сегмента, можно опустить подушку кресла до почти лежачего положения и, сложив правое переднее сиденье прямо вместе с пассажиром, вытянуть вперед ноги.

Водителю здесь не менее комфортно — широкого диапазона электрорегулировок драйверского места, да еще и с функцией запоминания позиций, хватает сполна, чтобы удобно было и спине, и пятой точке.

Рулевая колонка настраивается по вылету и углу наклона, достойную обзорность обеспечивают большие боковые зеркала, умеющие, к слову, опускаться при езде задним ходом и складываться на время стоянки. Качественный звук обязан неплохой аудиосистеме с 8-ю динамиками.

Вы наверняка хотите спросить про запах, свойственный многим автомобилям из Поднебесной? Так вот: никакого фенольного «аромата», хоть ты обнюхайся, в салоне Emgrand нет — ведь могут, когда хотят! Зато есть огромная «панорама» с люком, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, электронный стояночный тормоз с функцией автоматического «прикусывания» колодок, климат-контроль и даже система автономной парковки, не говоря уже о всяких там помощниках при старте на склоне и шести подушках безопасности, включая боковые шторки.

Активирую систему Start-Stop и под капотом дружно просыпается табун из 163 «жеребцов», готовых резво рвануть вперед — чуть ты погладил педаль газа. Скажем спасибо австралийскому шестидиапазонному «автомату» DSI, который четко следует командам рулевого.

Правда, на светофорные гонки не рассчитывайте — приставка к названию GT, как вы понимаете, не про Gran Turismo. Бодрый подхват 1,8-литрового мотора чувствуется лишь после 2000 оборотов, когда на помощь при разгоне приходит турбина. Не меняется ситуация и в ручном режиме переключения — вытянуть передачу до максимума коробка не дает, самовольно играя вышестоящими ступенями. Впрочем, для умеренно-комфортной езды по городу тяги движка вполне себе хватит.

Что до рулежки, то на дороге переднеприводный седан ведет себя предсказуемо — нет тут ни замедленных реакций на упражнения с «баранкой», ни вызывающих панику кренов.

Руль, конечно, пустоват, но недостатком обратной связи не страдает. По крайней мере, на Emgrand GT не страшно ввинчиваться в повороты, и его не болтает, как известную субстанцию в проруби при экстренном торможении.

Проходя неровности дорожного полотна, машина уверенно держит траекторию, однако не без мелкой вибрации по кузову. О том, чтобы пробить подвеску речи не идет, как, собственно, и об излишней раскачке и подскоках, столь характерных для изделий автопрома из Поднебесной.

Подводя общий итог могу сказать, что Geely Emgrand GT, адаптированный для российских условий эксплуатации (в частности, получивший приемник ЭРА-ГЛОНАСС), в большей степени вызывает положительные эмоции. Вот только о победе на российском рынке ему, увы, даже и не мечать. Но только «благодаря» нескромным аппетитам маркетологов марки.

Судите сами — со всеми коврижками китайский седан попросит за себя неприличные даже по меркам класса 1 740 000 рублей! Та же Toyota Camry обойдется дешевле на 30 000 — да, она далека от идеала, но зато оснащена мощным 249-сильным V6. Примерно в этом же ценовом диапазоне играют японская Mazda6, американский Ford Mondeo, корейская KIA Optima и немецкий Volkswagen Passat.

Много ли, скажите, найдется желающих, готовых отдать такие деньги пусть и за навороченного, ладно скроенного и крепко сшитого «китайца»? Отнюдь. Впрочем, вывести на рынок чисто имиджевый продукт ребятам из КНР никто не запрещал.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, кризис, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, купить машину, китайские авто
10 марта 2017
4350