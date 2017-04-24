Volkswagen Passat подорожал в 6 раз

Своим появлением на свет модель обязана тем, что в начале 70-х годов продажи бестселлера Volkswagen Beetle начали замедляться, цены на бензин выросли, а Honda и Datsun предложили американским покупателям неплохие автомобили за приемлемые деньги. И немецкому производителю пришлось предложить клиентам кое-что новенькое — а именно, Dasher. Передеприводная модель стоила чуть больше 4000 долларов — несколько дороже, чем Honda Civic или Datsun 610, но она была престижнее и лучше оснащена. Именно так ее и позиционировали — люксовый, но еще доступный.

Первое поколение было построено на популярной платформе Audi B1 и весьма напоминало Audi Fox. С 1982 года автомобиль сменил имя на Quantum. С 1990-го он стал продаваться в Америке под именем Passat.

Сайт Real Volkswagen Parts приводит динамику цен на автомобиль за 43 года его существования в США. Так, в 1990-м за версию GL приходилось выложить 14 770 долларов, в 2001-м за GLS — 21 750, а в 2015-м за SE с мотором 3,6 литра — 26 840 долларов. Таким образом, без учета инфляции машина подорожала более, чем в шесть раз.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что базовую версию Volkswagen Passat в России можно сейчас приобрести от 1 510 000 рублей, а за 2016 год в нашей стране было продано 2634 машины — это только пятое место среди всех моделей немецкого бренда