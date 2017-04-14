Datsun on-DO vs LADA Granta: выбираем практичный автомобиль под себя

Японцы, вероятно, полагали, что смогут зацепить наших соотечественников, пусть и формальной, но принадлежностью машины к иностранной марке, однако ажиатажного спроса не случилось — за минувший год псевдоиномарка разошлась тиражом в 14 565 экземпляров. В то время как «Грантой» обзавелись без малого 88 000 россиян. Почему? Давайте разберемся.
ЭКСТЕРЬЕР
О дизайне каждого из этих автомобилей можно спорить сколько угодно долго — кому-то придется по душе более строгая LADA Granta, а кто-то найдет для себя изюминку в более ярких выштамповках Datsun. Конечно, эффекта «вау» ни в том, ни в другом случае экстерьер не вызывает, но ожидать чего-то сверхъестественного в плане эстетики и стиля от авто бюджетного сегмента не стоит.
Говоря о вкусовщине, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд» LADA воспринимается ровно и сдержанно со всех сторон, а вот «Датсун» без обсуждения эффектен спереди, но неоднозначен с кормы. Она вызывает ассоциации с «филейными» частями не очень следящей за собой дамой средних лет. К тому же здесь явно не хватает объема фонарям. В этом смысле Granta выглядит более сбалансированной. Как бы то ни было, главное в обеих машинах другое — они не вызывают отторжения и не страдают изъянами подгонки кузовных панелей, как это едва ли не поголовно можно сказать об изделиях китайского автопрома.
ЭРГОНОМИКА САЛОНА
Рассчитывать на мягкий и приятный по тактильным ощущениям пластик в салоне братьев-близнецов не приходится. Зато ни там, ни там он не дребезжит во время езды и не источает малоприятный запах. Даже вооружившись лупой, вы не найдете в Datsun и LADA зазоров между элементами декора, и уж тем более оголенных болтов. Как ни крути, а над архитектурой интерьера производители (а точнее — производитель, поскольку и русское, и японское авто собирается на одном конвейере и фактически из идентичных деталей) поработали на совесть: все пусть и лаконично, но гармонично.
Традиционные по меркам класса колодцы, крутилки и переключатели не требуют обращения к руководству пользователя, а эргономика — к приемам йоги. Разумеется, кресла в соплатформенниках не такие удобные, как в «Боинге», но вполне себе сносные для поездок, в том числе и на дальние расстояния. К обзорности также претензий никаких, а вот шумоизоляция могла бы быть и получше: на скоростях свыше 100 км/ч в этих машинах гуляет ветерок.
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ
По большому счету, «Гранта» и «Датсун» на ходу ведут себя одинаково. Крены — предсказуемые, раскачка — в пределах нормы: особых различий в рулежке и цепкости с дорожным покрытием вы не найдете. Да, в on-DO инженеры слегка перенастроили работу подвески, но чрезмерно мягкими она от этого не стала. Тормоза и пятиступенчатая «механика» у нашей сладкой парочки абсолютно одинаковые — средняя педаль охотно слушается водителя, как и без запинки повинуется командам длинный рычаг коробки передач. Гул и вибрации во время переключений, знакомые нам по «Жигулям», наконец-то канули в Лету.
А вот моторы — видимо ради того, чтобы развести модели на рынке — машинам внедрили разные. Нет, базовый восьмиклапанный движок о 87 «лошадях» имеется и у Datsun, и у Granta, но в выигрышное положение LADA все же ставит наличие более мощного, 106-сильного агрегата, который доступен в старших версиях. «Японца» сего удовольствия лишили.
В принципе, и с этим мотором оба автомобиля умеют ездить, не заставляя нервничать ездоков, но «шестнадцатиклапанник» в сравнении с ним — просто пуля. Резкий старт с места — легко, шустрый обгон на трассе — пожалуйста! Впрочем, скоро аналогичный двигатель должен прижиться и на «Датсуне», а пока этого не произошло, владельцы «Лады» могут смело задирать кверху нос.
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Сравнивая цены и комплектации, вывод напрашивается один: LADA Granta — явно более привлекательное предложение. Во-первых, при прочих равных она лучше упакована всевозможными благами цивилизации, а во-вторых, как уже было сказано, имеет более динамичный двигатель. К примеру, версия с шестиклапанным движком, парой подушек безопасности, парктрониками, кондиционером, полным электропакетом, а также мультимедиа с тачскрином, беспроводным Bluetooth-модулем и возможностью подключения дополнительных USB-устройств обойдется будущим владельцам в 519 400 рублей.
Что касается Datsun on-DO, то в похожей комплектации, но с менее бодрым мотором он потянет на 558 000 «деревянных». Разница стандартных вариантов исполнения этих авто в цене тоже весьма ощутимая — если за «японца» дилеры просят 436 000 рублей, то за вазовский седан — немногим меньше 390 000. Вероятно, более высокий енник «Датсуна» обусловлен наличием на радиаторной решетке эмблемы из Страны восходящего солнца, а для тех, кому «Датсун» кажется симпатичнее «Гранты», еще и дизайном. В любом случае, кому из этих машин отдать предпочтение, каждый решает сам.