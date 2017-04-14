Datsun on-DO vs LADA Granta: выбираем практичный автомобиль под себя

ЭКСТЕРЬЕР

О дизайне каждого из этих автомобилей можно спорить сколько угодно долго — кому-то придется по душе более строгая LADA Granta, а кто-то найдет для себя изюминку в более ярких выштамповках Datsun. Конечно, эффекта «вау» ни в том, ни в другом случае экстерьер не вызывает, но ожидать чего-то сверхъестественного в плане эстетики и стиля от авто бюджетного сегмента не стоит.

Говоря о вкусовщине, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд» LADA воспринимается ровно и сдержанно со всех сторон, а вот «Датсун» без обсуждения эффектен спереди, но неоднозначен с кормы. Она вызывает ассоциации с «филейными» частями не очень следящей за собой дамой средних лет. К тому же здесь явно не хватает объема фонарям. В этом смысле Granta выглядит более сбалансированной. Как бы то ни было, главное в обеих машинах другое — они не вызывают отторжения и не страдают изъянами подгонки кузовных панелей, как это едва ли не поголовно можно сказать об изделиях китайского автопрома.