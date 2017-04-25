Подержанные автомобили все меньше покупают с рук

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», считают, что в этом году продажи подержанных автомобилей через официальные дилерские сети могут вырасти аж на 30−50%! И даже в более осторожных прогнозах все равно фигурируют двузначные числа. Надо заметить, что рост вторичного рынка происходит уже несколько лет — вероятно, из-за затянувшегося кризиса. Впрочем, его динамика до сих пор не очень впечатляла.

Поскольку дилерам последние годы не удается продавать новые автомобили в значительных объемах, им приходится искать другие способы заработать. Помимо реализации дополнительного оборудования, оказания сервисных и ремонтных услуг одним из путей поправки финансового положения является и продажа подержанных машин. Кстати говоря, в мире на один проданный официалами новый автомобиль приходятся два б/у. В нашей стране ситуация пока зеркально противоположная.

В 2016 году тридцатью самыми крупными российскими дилерскими центрами легковушек с пробегом было реализовано 212,6 тысячи единиц, то есть, на 40% больше, чем в 2015-м. А в целом вторичка выросла лишь на 6%.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» писал о том, что рынок подержанных машин убивает продажи новых автомобилей.