Как «разводят» своих клиентов дилеры премиальных марок

«Золотой» нормо/час

Для начала проясним, что же на самом деле подразумевается под определением «нормо/час». В теории, это единица измерения трудозатрат, другими словами — время, которое отведено для исполнения тех или иных ремонтных работ. Однако вопреки представлениям некоторых автомобилистов, сервисный консультант не стоит над машиной с секундомером и не растягивает специально время — это бессмысленно.

Допустим, если на замену сальника полуоси редуктора переднего моста отведено 1,5 нормо/часа, то независимо от того, сколько механик провозится с «пациентом», владелец занесет в кассу дилера сумму, равную установленному нормативу. Другое дело, если мастер-консультант, формирующий заказ-наряд, понимает, что перед ним весьма состоятельный человек или не разбирающаяся в технических тонкостях блондинка. На свой страх и риск он может немного «накинуть» цену, и тот же сальник обойдется уже не в полтора «часа», а в два, три, десять — в зависимости от смелости приемщика и бренда наручных часов клиента.

А вот еще один прием для «развода» клиентов, которым пользуются на сервисах премиальных дилеров — навязывание дополнительных услуг.